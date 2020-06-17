總統蔡英文昨天正式任命蕭美琴為駐美代表，美國在台協會（AIT）今天發布新聞稿祝賀蕭美琴女士出任駐美代表，肯定蔡總統的人事派令。

AIT表示，蕭美琴女士一向致力於推動美台關係，並將成為擔任此關鍵角色的首位女性。蕭女士於立法院任職期間，成功與跨黨派立委和美國在台協會合作，在美台夥伴關係許多面向上都取得了進展，包括雙邊的安全合作、經濟和商業關係，並共同努力將台灣的民主成功故事與全世界分享。

AIT強調，我們肯定蔡總統的這項人事派令，我們也有信心美台友誼在蕭女士任期內將持續蓬勃發展。

(中時 )