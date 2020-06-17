AIT恭賀蕭美琴任駐美代表 15:022020/06/17 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 AIT恭賀蕭美琴出任駐美代表。（取自蕭美琴臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統蔡英文昨天正式任命蕭美琴為駐美代表，美國在台協會（AIT）今天發布新聞稿祝賀蕭美琴女士出任駐美代表，肯定蔡總統的人事派令。 AIT表示，蕭美琴女士一向致力於推動美台關係，並將成為擔任此關鍵角色的首位女性。蕭女士於立法院任職期間，成功與跨黨派立委和美國在台協會合作，在美台夥伴關係許多面向上都取得了進展，包括雙邊的安全合作、經濟和商業關係，並共同努力將台灣的民主成功故事與全世界分享。 AIT強調，我們肯定蔡總統的這項人事派令，我們也有信心美台友誼在蕭女士任期內將持續蓬勃發展。 (中時 ) #蕭美琴 #女士 #駐美代表 #駐美 #AIT 也許您會感興趣 政治熱門新聞 「罷免陳致中」第2連署站曝光！網驚：人潮聚集？ - 政治 韓國瑜變股神？靠一支股票賺進1795萬 約8年市長薪水 - 政治 蔡英文遊九份沒找侯友宜 陳學聖曝重要警訊 - 政治 高雄氣爆善款還有內幕？監院3案由曝光 網驚呼... - 政治 陳其邁真穩了？網斷言高雄未來只剩1條路！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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