畢業季即將來臨，除了性能以外，機車的安全性為大學新鮮人與家長購車的重要考量，為提供學生族群更多安全與性能兼具的電動機車車款選擇，Gogoro 於今(17)日拓展旗下 ABS 產品陣容，再推出 Gogoro 2 Plus ABS、Gogoro 2 Delight ABS 和 Gogoro 2 Rumbler ABS 三款車型，不僅搭載 Bosch ABS 10 雙迴路煞車系統；透過高規格的 ABS 煞車系統，避免緊急煞車的鎖死狀況，在雨天騎乘中不僅有效抑制煞車打滑的機率，還可提升騎乘穩定度，讓車主能同時享受安全又不失性能的駕馭感受。

Gogoro 資深行銷總監陳彥揚表示：「每年的六月份都是大學新鮮人的購車旺季，而是否有搭載安全配備，更是大學新鮮人和家長會選擇購買的主要因素之一，繼 2019 年推出第一款 ABS 車型以來，深受消費者好評，創下銷售佳績。應市場需求，Gogoro 更率先將 ABS 導入到 2 系列車型上，將可滿足更多消費族群，讓每一次的電門轉動和煞車，都能做到安全與性能兼具的完美平衡。」

Gogoro 2 Plus ABS、Gogoro 2 Delight ABS 和 Gogoro 2 Rumbler ABS 皆搭載重車等級的 Bosch ABS 10 雙迴路煞車系統，當煞車作動時，系統會以每秒 200 次的高頻率監測前後輪轉動狀況，在車輪即將鎖死的瞬間自動釋放煞車，尤其當車輛駕駛在濕滑的路面上時，ABS 系統能避免車輪在緊急煞車時鎖死，有助於改善車輛穩定性和操控性能，讓駕駛可安心地用力按下煞車。

不僅如此，Gogoro 更與 MAXXIS 攜手研發電動機車專屬配胎，搭載於 Gogoro 2 Plus ABS 車上，在雨天濕滑路面時更能有效發揮 ABS 系統的安全制動性，在享受暢快速度騎乘下，還能騎得更穩、更遠、更安全。而 Gogoro 2 Delight ABS 則搭載專為電動機車開發的MAXXIS MA-EV 高抓地力雙能胎，兼具節能與性能，有著特殊胎紋設計，能提升濕地操控 20%，橫向交錯的人字型 S 型主溝，與高海比橫向溝連接，大幅提升排水性能與濕地操控表現。

即日起至今年 7/14 為止購買 Gogoro 2 系列 ABS 車款，淘汰並新購電動機車，還可享有政府汰購換新補助，最高可享 28,000 元(以基隆市電動機車汰舊換新補助為例，並含 ABS 補助 $4,000 元)。除了購車優惠外，Gogoro 再加碼一年騎到飽資費優惠，只需月付 $499，就可享有 12 個月騎到飽。

(科技)