据美聯社報導，土耳其政府今日（17日）證實土軍已運輸軍隊進入伊拉克北部執行打擊庫德族武裝的軍事任務。

土耳其國防部稱其軍隊已動用戰機、攻擊直升機以及無人機來協助土軍進入伊拉克北部Haftanin地區，進行地面攻擊。土國防部指出此次軍事行動是爲了回應近期土伊邊界上庫德族武裝頻繁的騷擾。

土耳其政府仇視庫德族武裝為“恐怖組織”，時常對庫德族武裝占領地區進行空襲。本次軍事行動是土軍首次進行的地面打擊。

土國防部稱本次軍事行動非常成功。

(中時電子報)