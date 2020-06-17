嘉義市長黃敏惠（二排中）推薦「Rilink」APP跨業結合，提供透明資訊，好實用。（廖素慧攝）

機車行業者陳粘（左）攜子陳慶全（中）一起拚機車轉型數位化經營，立委王美惠稱讚。（廖素慧攝）

嘉義市政府與在地企業推出機車數位服務新平台「Rilink 驛起＋」App，提供嘉義地區商圈店家、餐飲業、租車、機車行等多元的消費資訊，17日由市長黃敏惠與業者陳慶全共同啟動，即日起至7月17日下載APP有優惠及抽獎活動。

黃敏惠說，這個APP是年輕人整合科技、不同產業提供以機車族為核心的創新數位商品，消費者租車可以選擇車子年份、有透明價格，還有保險，也有地圖標示在地人才知道的隱藏版美食，只要下載這個APP來嘉義市一次玩到底。

Rilink公司總經理陳慶全說，父親陳粘13歲當學徒，經營機車業50年，他投入機車業20年來，面臨綠能、數位時代的挑戰漸鉅，傳統機車行受衝擊，觀光業越來越蓬勃，遊客來嘉義市租車遊玩會擔心租金被坑、機車的性能狀況、有沒有保險，「Rilink」APP陸續整合嘉義市機車行、餐飲旅宿業近百家業者，提供透明、多元的旅遊相關資訊，跨業結盟，大家一起把市場做大。

陳慶全說，Rilink也提供行動支付，累積點數折抵租車費用，未來APP還會推出套裝方案，整合旅宿業、超商、租車、伴手禮，滿足消費者的需求，到嘉義市玩更方便。

陳慶全表示，即日起到7月17日下載APP不限消費金額，可參加抽獎GOGORO VIVA機車，6月20日至7月20日全國大專院校學生參與「驛起來嘉」導遊競賽，有機會獲得GOGORO聯名背包。

(中時 )