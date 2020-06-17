秦嵐曾在《延禧攻略》扮演端莊賢淑的「富察皇后」，更獲封最美皇后，她近日在時代劇《民初奇人傳》及現代劇《怪你過分美麗》裡皆有亮眼表現。而《民初奇人傳》演員及劇組人員也戲稱她為「娘娘」，見到她總喊著：「請娘娘主持大局。」讓她哭笑不得。

秦嵐美腿一劈HOLD住全場。（愛奇藝台灣站提供）

秦嵐在《民初奇人傳》中飾演要角之一商女「金繡娘」，一登場就露美腿，為了幫助花谷（龔婉怡飾）脫身，她一個優雅轉身便使出飛絮迷粉，讓前來巡察的強勢軍官精神陷入恍惚，雍容淡定地化解危機。她外表看似溫婉但身手了得，不僅劈腿獻藝HOLD住全場，隨後為保護組織重要信物，秀出側踢跟武功底子，霸氣逼人。

秦嵐雍容淡定地化解危機。（愛奇藝台灣站提供）

《民初奇人傳》以江湖組織「外八行」為主軸，描述渴望回歸平淡、金盆洗手的八行成員們，在男主角歐豪的帶領下拯救亂世中的百姓。劇中奇人輪番登場各擁絕技顯神通，易陽之主「寡道人」擅長操縱蟲群、使毒，商女之主「金繡娘」是絕色花魁，舉手投足都能迷惑眾生，神通之主「八仙」精通卜卦以命理解讀萬事，仙流之主「章三爺」善於設局縱橫賭場。墨班之主首徒「柯書」聰明絕頂，精於設計及拆解複雜機關器械；千手之主首徒「花谷」能輕易探取囊中物，黑紗之主「一方」是武藝驚人的殺手，行蹤神秘的諦聽之主則專門收集重要情報，特色鮮明的人物設定，宛如民初版的「復仇者聯盟」。

女星王紫璇在劇中是繼承大筆家產、擁有洋房豪宅的富家小姐「鍾瑤」，她在前幾集總以柔弱纖細模樣示人，看似是與外八行毫無瓜葛的局外人，第9集中她的真實身分終於揭曉，原來她正是遲遲未現身的諦聽之主「六耳」，換上暗色系蕾絲旗袍，潛居地下室收集情報，神祕不可測的身分反轉，讓觀眾驚呼原來她才是全劇最深藏不露的人。《民初奇人傳》每週五至週日晚間8點於愛奇藝台灣站全網獨播。

秦嵐展身手護信物。（愛奇藝台灣站提供）

秦嵐飾演商女「金繡娘」。（愛奇藝台灣站提供）

王紫璇飾演諦聽之主「六耳」。（愛奇藝台灣站提供）

(中時 )