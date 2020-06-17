除了將物資送至弱勢手上，喜聆學苑的學員也從活動，更深入了解「街友文化」。（主辦單位提供）

喜聆學苑學習教練第45班的學員，是由來自南北台灣15名熱血青年組成的團體，13日在北市萬華區發起物資招募公益活動，一天內就募得超乎預期3倍的物資，並在14日發起「端午送愛上街頭」快閃活動，在艋舺公園等地發送愛心物資，在端午節前夕為當地弱勢者送暖。

喜聆學苑這次快閃一共募集了50箱的衛生紙、600 多包餅乾、350隻牙膏牙刷、150雙拖鞋、600 件衣物等生活物資與用品，從14日上午開始，5大車物資與50位志工，在228公園、萬華艋舺公園、台北車站、西門町等地，發送粽子和物資。

特地從屏東北上支持公益的學員許詩晨指出，發放物資的過程中，停下腳步與遊民交流時，也聆聽了每位街友的人生故事，發現很多街友其實都有工作，例如在馬路邊舉牌，或是等工地的臨時工，雖然勉強果腹，卻不足以支付房租。

學員陳汝庭也表示，過往雖有參與志工服務，但這次的經驗非常難得，過程中，也受到民眾的支持與肯定，像是一對雙胞胎姊妹甚至主動帶著爸爸，捐出家中用不到的物資。

活動統籌謝宛洳說，相信透過善的循環，可以讓這份愛傳達到社會每個角落，行善不需投入大量時間與錢財，只要在自己能力所及的範圍內付出，就能喚起社會大眾的關注，讓弱勢者得到幫助。

(中時 )