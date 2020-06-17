賈乃亮低調刪了和李小璐穿情侶裝影片。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

36歲大陸男神賈乃亮8年前和李小璐結婚，兩人婚後生下一女「甜馨」，去年兩人不敵女方和PG ONE親密片流出，宣布離婚。最近媒體拍到賈乃亮和李小璐離婚後同框陪女兒，又有網友發現兩人一前一後穿情侶裝疑似復合，對此，雙方雖沒把話說死，但賈乃亮最近低調刪了影片，被推測否認回收前妻。

被封為史上最年輕金馬影后的李小璐8年前成為人妻，不久生下女兒，2012年賈乃亮帶女兒甜馨上《爸爸回來了》，一家三口的幸福模樣讓人印象深刻，孰料2017年李小璐和饒舌歌手PG ONE婚外情鬧出夜宿門，兩人當時不認，賈乃亮則發聲明認了被戴綠帽，更將錯怪到自己身上。

去年底網上忽然瘋傳李小璐和PG ONE的親密片，兩人在片中親吻、擁抱，關係不言而喻，賈乃亮才與李小璐雙雙發聲明證實已簽字離婚，近來有媒體目擊婚變兩人為了女兒見面聊天，男方工作人員說：「藝人的私事不太方便回應。不過無論如何，父親陪伴孩子都是責任和義務，而且進組前肯定希望多陪陪孩子。」而賈乃亮最近被網友發現刪了和李小璐穿情侶裝的影片，網猜是想否認復合，網友好奇說：「憑啥復合啊，都綠的死死的」、「都還是家人」、「不是都在傳他們復婚了嗎」。

(中時電子報)