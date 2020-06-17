成田市捐贈記者會，感謝來自桃園的溫暖援助。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

捐贈防疫物資手套、護目鏡給美國德州達拉斯郡。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市援助友好、姊妹城市不遺餘力，寄送口罩、乾洗手、護目鏡、手套及防護隔離衣等。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市援助友好、姊妹城市不遺餘力，寄送口罩、乾洗手、護目鏡、手套及防護隔離衣等。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園和加州聖貝納迪諾郡關係密切，郡廳主席柯特．海格曼收到物資轉達感謝之意。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

新冠肺炎疫情持續肆虐全球，桃園市協調轄內企業，捐贈口罩、乾洗手、護目鏡、手套及防護隔離衣等防疫物資，援助包括美、荷、日等國家的友好姐妹市，獲贈的市長紛紛在推特上留言感謝、互相加油打氣，市長鄭文燦17日也特別頒發感謝狀給「國家口罩隊」的敏成公司，發揮企業社會責任，也展現「Taoyuan Helps」。

疫情以來，桃園共寄送口罩、乾洗手、護目鏡、手套及防護隔離衣等防疫用品，給美國加州聖貝納迪諾郡、洛杉磯郡長堤市、德州達拉斯郡、嘉倫市、大草原市、休士頓市，荷蘭烏特勒支市，日本千葉縣、成田市、石川縣加賀市、香川縣和宮崎縣等12個姐妹市。

其中寄送給日本的包裝箱，特別寫上日本家喻戶曉的國民作家宮澤賢治詩作「不畏風雨」鼓勵。千葉縣、成田市物資透過千葉台商會長鍾幸昌代為捐贈，桃園吉祥物「ㄚ桃、園哥」出席捐贈會，成田市吉祥物鰻成君以推特發文：「桃園市的朋友們給予成田市大力支援！」日本網友也紛紛留言感謝，期待疫情過後到桃園旅遊，日本媒體也大篇幅報導，感謝來自桃園的溫暖援助。

桃園和加州聖貝納迪諾郡關係密切，援外物資透過國策顧問田詒鴻、市政顧問溫玉玲轉贈，聖貝納迪諾郡郡廳主席柯特．海格曼也致函，盼疫情盡早告一段落，期待安大略與桃園機場的直航班機儘速恢復正常運作，雙方也在推特上相互加油打氣，感謝來自台灣友人的愛心物資。贈給德州達拉斯郡的手套、護目鏡防疫物資，透過達福地區台灣商會姊妹市委員會協助捐贈，讓資源確實轉達到需要的人手中。

桃園市長鄭文燦17日特別在市政會議頒發感謝狀給敏盛醫療體系執行長楊弘仁、敏盛資產公司董事長張長榮和敏成公司董事長古思明，感謝他們慷慨捐贈10萬片醫療用口罩防疫外交，鄭文燦說，敏成公司是桃園在地的口罩製造廠商，疫情期間支撐口罩產能，口罩禁令解除後又慷慨捐贈10萬片醫療用口罩，讓桃園市捐助給締盟城市防疫，大讚敏盛醫療體系在醫院和防疫物資整備上貢獻甚多，特別表達謝意，也體現桃園模式「桃園挺你 挺你的桃園Taoyuan Helps」，讓國際友人們感受到來自桃園溫暖。

(中時 )