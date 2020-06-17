IC載板暨印刷電路板（PCB）廠南電（8046）今（17）日召開股東常會，通過2019年財報及資本公積發放現金案，決議配發每股現金股利0.7元。展望後市，公司看好今年營運可望逐季走揚，下半年表現可望優於上半年，預估上下半年營收比重約45％：55％。

南電此次股東常會亦完成董事全面改選，新任6席董事為現任董事長吳嘉昭、總經理湯安得、副總經理暨發言人呂連瑞，台塑集團總裁王文淵，南亞總經理鄒明仁、資深副總張家鈁。3席獨董為王政一、林大生、簡學仁。

南電受惠布局高值化產品效益逐步顯現，2019年合併營收310.93億元，年增7.84％，為近5年高點。毛利率5.23％、營益率0.23％，分創近5年、近8年高點，本業終止連7年虧損。稅後淨利3.08億元、每股盈餘0.48元，雙創近4年高點、終止連3年虧損。

受惠高層數大尺寸網通載板需求續旺，南電2020年前5月自結合併營收137.77億元，年增22.28％，續創近6年同期高點。首季淡季營運逆勢走強，稅後淨利達4.66億元、季增達66.64％，每股盈餘（EPS）0.72元，較去年同期大幅轉盈，雙創3年來高點。

展望後市，南電董事長吳嘉昭表示，由於中美貿易關係仍存變數，加上新冠肺炎疫情嚴峻，面對外部環境風險與挑戰，將更審慎面對營運挑戰，持續投入新技術與新產品開發，以全產全銷為目標，使今年營運成長較去年更顯著。

載板方面，南電持續開發高階網通設備、人工智慧、雲端伺服器、天線模組及基地台收發器等高值化產品，並計畫年底前完成ABF載板新產能擴建。同時，真無線藍牙耳機與智慧型手錶持續熱銷，有利推升系統級封裝（SiP）載板需求，看好高值化產品貢獻優於去年。

PCB方面，南電除量產新世代遊戲應用產品外，並將持續爭取5G網通訂單，開發網通、高階伺服器、微型基地台、智慧型手機等應用產品，改善產品組合及獲利能力。此外，受惠資料中心需求回升，南電將配合趨勢量產記憶體模組應用產品，以提升公司營運績效。

南電發言人呂連瑞表示，公司ABF載板產能主要仍在台灣，中國大陸昆山廠ABF載板產能預計至年底擴增約10％。若排除非經濟因素干擾，預期今年營運可望逐季成長，下半年營收將優於上半年，上下半年比重估約45％：55％。

(時報資訊)