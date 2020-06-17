隨著全球疫情逐漸緩和，經濟解封與復工進行中，富蘭克林華美投信評估第3季投資展望，認為行情總在迷霧中可望露出曙光。

儘管全球新冠疫情仍存在，但各國政府已意識到經濟活動的重要性，且紛紛祭出救市財政與貨幣政策，在市場波動中，建議瞄準Re-BOOT策略，持續分散並逢低布局，做好個人資產配置，以掌握更多的投資機會。

富蘭克林華美投信分析，第3季建議聚焦於Re-BOOT五大方向，而這5項包括Re為Recovery復甦概念(以中國、美國為主)、B為Base基礎配置(特別股)、O為Offense積極布局(台股)、O為Opportunity收益機會(高收益債)、T為Trend趨勢題材(全球醫療保健)，以搭配在特別股、高收益債等具固定收益概念，降低投資波動，並以分批加碼股票型如台股、中國A股、全球醫療保健基金等，增加掌握資本利得的機會，有攻有守以雙軌並進。

股票部位持續看好台灣、中美等，富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，台灣股市相對於全球主要股市，仍具4%以上高股息優勢，加上台灣受新冠疫情衝擊較輕微，台股中不乏高科技、5G、AI與自動化等的產業發展關鍵技術，故建議持續逢低布局，或利用定期定額方法投資。

富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達分析，中國兩會於6月初結束後，由於政策朝向內需消費與基礎建設兩大主軸，第3季將持續看好上半年疫情受害類股逐漸恢復的契機，策略朝向自主型科技、消費與新基建、機具設備等擇優布局，聚焦投資價值浮現之潛力個股，也建議投資人不妨持續逢低布局中國。

(時報資訊)