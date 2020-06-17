櫃買中心今（17）日表示，為配合政府發展永續金融，積極參與推動綠色金融行動方案2.0，今年將規劃建立可持續發展債券（Sustainability Bond）市場制度，將環境、社會以及公司治理（ESG）等議題融入資本市場與實體經濟活動中，達到經濟成長、環境保護以及社會友善三贏之局面。

可持續發展債券近年在歐洲快速發展，相較於綠色債券著眼於減緩氣候變遷等環境議題，可持續發展債券另還包括對人與社會的關懷，其所募集的資金用途須同時涵蓋綠色與社會效益之投資計畫。舉例來說，全球知名連鎖咖啡店星巴克公司自2016年開始陸續發行了3檔可持續發展債券，其資金用途除了保護生態環境、確保咖啡原料之種植和來源都具有可持續性之外，另外透過公平貿易與道德採購，幫助咖啡農民提高咖啡品質與產量，改善弱勢農民的生活。

根據彭博資訊公司的資料顯示，截至2020年6月16止，全球已發行的可持續發展債券共217檔，金額約為975億美元，主要以歐洲地區的發行人為主，自2019年起亞洲地區如日本及韓國也開始發行可持續發展債券。

隨著綠色債券蓬勃發展，櫃買中心推動綠色債券已具實質成效，未來將持續配合政府綠色金融行動方案之規劃，參考國際市場制度，建立可持續發展債券資格認可制度，以利市場參與者遵循，並進而促進企業資金投入ESG面向發展，共同創造台灣永續發展之環境。

(工商 )