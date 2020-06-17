英國與澳洲、紐西蘭即將正式展開脫歐談判，英國貿易部長特魯斯（Liz Truss）周三發表聲明表示：「對我們而言，與我們的老朋友澳洲、紐西蘭簽署貿易協定，等於是用一種強而有力的方式確保脫歐後的承諾。」

自今年一月正式脫歐後，英國試圖建立起獨立的貿易政策，澳洲、紐西蘭、美國、歐盟及日本成為英國在脫歐談判中的重點。英國政府在談判開始前表示，他們期待與澳洲、紐西蘭的貿易協定可讓其增加10億英鎊(約新台幣374億元)的出口。

對於此次談判，英國政府將專注在增加商品及服務貿易、吸引跨國投資，並期望能將數位貿易規劃進協定內，幫助小型企業增加出口。

紐西蘭貿易部長伯明罕（Simon Birmingham）周三表示，自英國決定脫離歐盟以來，澳洲便在為此次談判作準備，「澳洲已準備好協助英國脫歐後重新開始，且我們期望能為我們的農民、生意人及投資者都開啟一扇新的大門。」

紐西蘭的貿易部長派克（David Parker）則強調，此次談判將會著重在移除雙方貿易關稅、建立定期合作、發展數位貿易，並確立雙方對永續發展的支持。農業也將是紐西蘭關注的談判重點，自英國1973年加入歐洲經濟共同體以來，紐西蘭便失去過往在英國市場的優惠。

澳洲貿易部長伯明罕周三在國家新聞俱樂部（National Press Club）演說中談到「澳洲將會確保農產品進入市場的通路、致力於移除葡萄酒關稅，並建立數位貿易及投資的高標準」。澳洲預期能在今年底前和英國達成自由貿易協定。

英國首相強生（Boris Johnson）本周稍早表示，希望能在今年夏季加快與歐盟談判的步調，盡快建立雙邊協議，然英國與歐盟之間仍有許多未解難題，例如漁權的歸屬一事便讓雙方陷入僵局，難以有重大進展。

(工商 )