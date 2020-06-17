公平會以附加固定航班數、不得拒絕其他事業加入或退出等負擔，准許眾益輪船、飛馬輪船、東信輪船、競強輪船、觀光輪船及誠翔輪船等六家事業可聯合排班、共同售票、同一票證經營「東港（鹽浦）－小琉球航線」，許可期限自2020年7月2日至2025年7月1日共5年。

公平會指出，眾益輪船等公司是從2006年開始申請「東港—小琉球航線」聯合排班、共同售票、同一票證等聯合行為許可，最近一次申請時間是2015年，今年7月將屆滿，因此再次提出申請。

公平會指出，小琉球離島沒有機場，也沒有連接台灣本島的實體道路，對外交通運輸全靠交通船接駁，沒有其他可替代的交通運輸工具，因此6家船公司聯合排班、共同售票、同一票證後，可隨時互相支援及加開班次，有效管理航一班、降低人事成本等，對消費者而言有更多班次可供搭乘選擇，提高居民、旅客搭乘便利性等。

公平會還說，加上因為市場上還有屏東縣琉球鄉公所持股的琉興公司、民營的泰富國際輪船可供消費者選擇，因此6家聯合對市場並沒有顯著的限制競爭的疑慮。

但為確保整體經濟及公共利益，公平會還是附加三項負擔。

一、申請人等無正當理由不得拒絕其他事業加入或退出本聯合行為。

二、申請人等不得透過本聯合行為許可，以契約、協議或其他方式之合意，共同決定「東港（鹽埔）—小琉球航線」船舶運輸服務之價格及其他交易條件。

三、申請人等於本聯合行為許可期間，「東港—小琉球航線」每日固定航班不得低於16班；「鹽埔—小琉球航線」每日固定航班不得低於2班。

(工商 )