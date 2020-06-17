旗下擁7個餐飲品牌、近40家餐廳的「饗賓餐旅」在抗疫期間積極擴展餐飲版圖，順應民眾消費型態的改變，6月推出全新電商品牌「饗在家」，陸續開賣各式冷凍即食美食，將餐飲體驗自實體餐廳延伸到線上商城以另闢宅商機，更將在7月推出全新台菜餐廳品牌「真珠」，主打不用湊滿一大桌人，就能品嘗「阿嬤的手路菜」，原有的餐廳品牌在未來半年也共計新展4家分店。

饗賓餐旅電商品牌「饗在家」開賣各式冷凍美食。（何書青攝）

今年上半年餐飲業因新冠肺炎疫情大受衝擊，饗賓餐旅事業總經理陳毅航受訪表示，過去3個月加起來達1億3000多萬元虧損，相當於資本額的3分之1，「但旗下沒有關掉任何一家店，不減薪、不裁員、不放無薪假，現在終究是撐過來了。」陳毅航說，饗賓餐旅整體業績在4月時僅剩下原本目標的4成，終於在疫情趨緩後情況好轉，5月時旗下餐廳平均來客提高至7成3，6月則有近9成，而旗下最夯的高空景觀Buffet餐廳「INPARADISE饗饗」近期更都交出客滿的好成績。

饗賓旗下的人氣高空景觀自助餐廳「INPARADISE饗饗」，6月都已訂位客滿。（何書青攝）

「INPARADISE饗饗」的現煎草蝦。（何書青攝）

「INPARADISE饗饗」的黑鮪魚握壽司是日式料理區的人氣料理。（何書青攝）

「INPARADISE饗饗」必點的現做料理「鮑魚海鮮粥」。（何書青攝）

「INPARADISE饗饗」的現做片皮鴨。（何書青攝）

最新問世的全新電商品牌「饗在家」則是善用饗賓現有中央廚房的資源，設計出各式冷凍即食品，全部透過饗賓自家的央廚來做出不含不良添加物的美味，目前已上架的包含一系列手作烘焙麵包，還有如推薦主打的砂鍋雞湯、「開飯川食堂」經典的連鍋湯、白玉金銀花湯、主打養生的藥膳當歸湯，還有全素客也能大快朵頤的麻油猴頭菇湯等多款私家主廚湯品，每份199元至699元不等，1至2人份和3至4人份都有。「饗在家」未來更將販售水餃、拌麵及拌醬。此外，手作烘焙麵包除了在「饗在家」線上商城能買到，饗賓旗下餐廳部分門市也將陸續開賣。

饗賓餐旅事業總經理陳毅航宣布推出全新電商品牌「饗在家」，令人期待的拌醬系列將在未來上市。（何書青攝）

全新電商品牌「饗在家」將推出多款口味的拌醬商品。（何書青攝）

全素者也能享用的「麻油猴頭菇湯」。（何書青攝）

民眾未來也可在「饗在家」購買水餃系列。（何書青攝）

饗賓在線上行銷積極耕耘布，去年才推出、已投資上千萬元經營的APP「iEAT饗愛吃」目前已達50萬個會員，集結旗下7大餐飲品牌包含饗食天堂、開飯川食堂、果然匯蔬食宴、饗泰多、INPARADISE饗饗、旭集和食集錦、饗在家的訂位／訂購和消費集點服務，陳毅航指出，希望未來會員們能在「iEAT饗愛吃」上不只可訂位旗下各餐廳，也能買到好食品、食材，甚至是購買廚具，更將規劃各餐廳師傅的做烹飪教學，讓消費者享受餐飲生活領域的一站式便利平台。

近期恢復訂位全滿的知名景觀自助餐廳「INPARADISE饗饗」今年適逢開幕3周年，特別將饗賓餐旅「起家餐廳」的「福利川菜福宴館」經典人氣菜色搬上饗饗Buffet餐台，包含「川香豆瓣魚」、「歌樂山辣子雞」、「百角蝦球」、「生菜蝦鬆」，還有去年主廚特地走訪成都取經後帶來的私房菜「成都冒烤鴨」等，讓饕客在高空美景下，大啖單點餐廳都不一定吃得到的美味。

「INPARADISE饗饗」將「福利川菜福宴館」人氣菜料理端上Buffet餐台，圖為「川香豆瓣魚」。（何青攝）

「歌樂山辣子雞」。（何書青攝）

「生菜蝦鬆」。（何書青攝）

「百角蝦球」。（何書青攝）

去年主廚赴成都取經後，帶來的「成都冒烤鴨」。（何書青攝）

此外，饗賓餐旅旗下的既有餐廳品牌也將在下半年再展4家店，「開飯川食堂」及「饗泰多泰式風格餐廳」7月底將進駐新北市最大購物商場的新莊宏匯廣場；去年底開幕的頂級日式料理Buffet餐廳「旭集 和食集錦」明年初則進軍高雄，正式插旗義享天地，「開飯川食堂」同時也會進駐1家新門市，屆時「開飯川食堂」全台店家突破20家；此外，「饗食天堂」大直店更將進行改裝、餐點升級。

(中時 )