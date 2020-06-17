台電郭芳楠處長拜訪台中市教育局長楊振昇，說明公私立國中小學優惠電價收費辦法。（台電提供／王文吉台中傳真）

中、小學教室裝設冷氣產生的電費讓許多學校傷腦筋！台電郭芳楠處長日前率領業務副處長岳小娟及一級主管等人，拜訪台中市教育局長楊振昇，說明2020年5月1日起適用「公私立國中小學優惠電價收費辦法」並解釋優惠之計費方式，希望教育局及家長、民眾皆能了解台電為民設想，體貼學童的用心。

台電公司對於公私立國中小學的電費原本就有給予85折優惠，為減少夏季用電負擔，台電修正公私立國中小學校用電優惠計收方式；對於訂定與台電有定訂契約容量之中小學用戶，除電價仍維持原先的85折，另提供優惠的基本電費收費方式，更大幅調降了原先超約加倍計收費用的幅度。

郭郭芳楠除帶來利多消息，同匙也說明，台電已針對台中市政府教育局在去年撥補學校經費裝罝冷氣之學校，主動派員至學校進行相關之供電外線及設備檢查，而對於學校內線有需要改善的地方，台電也會發文向學校說明其弱點，並建議其如何進行改善。

楊振昇表示，台電公司一直都與台中市教育局維持相當良好的互動，更時常合作舉辦許多的教育以及公益活動，此次台電所提出的學校用電優惠計收方式，減輕學校電費負擔。另外，台中區處主動加碼提供學校線路及電力設備的檢測，更是讓教育局的長官及同仁們感受到台電的貼心。

楊振昇補充說明，台中市教育局將陸續撥補學校經費裝設冷氣，也希望台電公司能夠繼續協助學校檢測內、外的供電線路，希望在夏季尖峰用電時期，能提供學校及學童們安全又穩定的供電品質。

(中時 )