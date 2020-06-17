27歲華視當家主播房業涵，被周刊爆料將跳槽到東森，擠下資深主播韓佩穎。美女主播光鮮亮麗，擁有高知名度之餘，往往也被外界高度檢視，搶位子、嫁豪門等八卦新聞，民眾特別愛看，資深主播張雅琴、方念華、陳雅琳等人，也都曾傳出「主播台生死鬥」話題。

房業涵被爆料從華視跳槽東森、擠走資深主播韓佩穎的位置。對此，房業涵澄清「不是事實，也沒有要擠下誰的位子」，更表示昨已主動傳訊跟東森韓佩穎溝通過，對方回應「謠言止於智者」，還安慰房業涵「別在意」，讓她感覺到新聞圈的一股暖流。

而主播互鬥的「主播台生死鬥」，從來沒有停歇過，壹電視資深主播陳雅琳，處事認真、個性忍辱負重，不怕辛苦，被封為「阿信主播」，先後待過TVBS、三立電視台，她曾在接受專訪時透露，很多人想要她的位置，可能會用些方法，比如對外造謠，讓媒體不實報導。據傳，當年薛楷莉與富商事件，她一度被傳成介紹人，讓陳雅琳耿耿於懷。

被封為「戰神主播」的張雅琴，當年與方念華分別擔任TVBS-N、TVBS總編輯，傳出兩人常在編採會議上針鋒相對，甚至傳出在辦公室拍桌互罵。

而有「新聞界桂綸鎂」之稱的三立主播莊惠琪，也曾被周刊報導，背著時任總統府發言人的男友林鶴明，「唇交」台內男攝影。事後有男記者稱，莊惠琪是被同為三立的女主播王韻筑爆料，為的是爭搶時段。王韻筑則是在臉書爆氣大罵「他X的」、「如果是我爆料，我就去死」。

(中時電子報)