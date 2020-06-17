寶山鄉綠竹筍進入盛產季，鄉公所與農會17日舉辦綠竹筍評鑑，經改良場專家評定後，由農友江永修奪得「特等獎」，21日在寶山水庫旁廣場舉辦綠竹筍產業文化展售活動和「夏日寶山健行GO」。
江永修種植綠竹筍有20多年經歷，評鑑分數達近滿分的98.13，今年參加北區綠竹筍評鑑比賽也獲得甜筍王，他分享栽種秘訣，使用有機堆肥與豆粉，肥料要適中，強調一定要按作物時程工作。
寶山農會總幹事陳信良表示，寶山鄉目前綠竹筍栽培面積約80多公頃，產量約700公噸，因特殊砂質土壤，綠竹筍甜度高、口感脆、柔嫩度佳，今年雨水充足，產量比以往多一成，評鑑糖度都有達到7度，品質極佳。
寶山鄉長邱坤桶表示，挑選綠竹筍要把握「白、彎、矮、肥」四大原則，夏天做冷筍沙拉，清涼美味又健康，歡迎民眾21日來寶山水庫旁廣場參加「夏日寶山健行GO」活動，拋開疫情健行嘗甜筍。
21日活動除有綠竹筍展售，並有藝文表演、環湖步道健行、客語闖關遊戲、綠竹筍秤斤王、涼扇彩繪、快問快答及綠竹筍摸彩活動，最大獎可獲得5斤綠竹筍。
109年度新竹縣優質綠竹筍品質評鑑競賽獲獎名單如下，特等獎：江永修。甜筍王：江中偉。頭等獎：鍾信玉、邱子媛。貳等獎：江日慶、楊新發、朱文茂。參等獎：黃瑞鴻、朱宬逸、彭金順、黃永兆，優等獎：詹曉蘋、黃永全、陳秀鳳、呂學爐。
(中時 )
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