各地垃圾大戰硝煙四起，新北市長侯友宜17日前往八里焚化廠視察，了解垃圾焚化爐營運與處理現況時表示，新店焚化廠已完成整建，樹林焚化廠進入整建期間，但新北總體垃圾處理量能完全足夠，市民完全不用擔心。

侯友宜說，新北三座垃圾焚化廠全年無休處理新北市所產出廢棄物，去年整年就處理約89.5萬公噸，其中清潔隊清運市民所產生垃圾約62.5萬公噸，其餘民間清運業者約27萬公噸。然而，新北三座垃圾焚化廠使用年限都超過20年，目前新店焚化廠已完成整建，樹林焚化廠則進入整建期間，但新北總體垃圾處理量能完全足夠，市民完全不用擔心。

環保局表示，新北市三座焚化爐的營運由委外專業團隊操作，與台北市自行營運不同，新北市營運廠商必須負擔投資設備改善，相關經費約14.9億元；同時，市府還可收取約56億元權利金、增加財政收入。20年下來，開源節流效益達100億。

環保局指出，市府要求焚化爐營運廠商必須收受新北市清潔隊清運之市民垃圾；其餘自收廢棄物，則要求廠商以公開標售方式辦理，清運業者進廠採公開、公平、公正的方式標售，杜絕私相授受，價格訂有上限，避免哄抬造成民眾負擔。

全國各縣市焚化爐進入十年整修期，環保局強調，將研擬源頭減量、民間合法暫置，並建議中央環保署協助調度，來度過新北市焚化廠整建期垃圾問題。

(中時 )