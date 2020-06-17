台中市去年11月發生一起搶劫天珠殺人案，黃姓商人向張姓珠寶藝品商借用「天地眼中眼」高價天珠，因經商失敗，偷賣天珠牟利，事後黃男不滿張男一再催討，涉嫌找李姓男子假裝購買天珠約出張男，狠刺張男頸部32刀致死，搶走1042萬元的14顆天珠。台中地院今(17日)將黃姓、李姓嫌犯2人依謀財害命惡性重大等事由判處死刑。

檢警調查，40歲黃男因天珠而認識張男，張男還出借高價的「天地眼中眼」天珠給黃男配戴。黃因在大陸經商失利，將天珠出售獲利人民幣38萬元，黃男返台後，張男追討天珠未果，對外宣稱他才是「天地眼中眼」所有人，引發黃男不滿。

黃男勾結急需款項的26歲李男，再透過邱姓友人找來多人，計畫綁走張男殺害埋屍，再搶他隨身攜帶的天珠販售。黃男並先以手機傳送張男照片等資料給李男，指示準備圓鍬、手套及童軍繩等物品，又告知已找好太平山區、望高寮等處作為埋屍地點。

隨後，李男等人以購買天珠為由，誘騙張男到北屯區某茶館停車場見面，張男抵達停車場後，李男等人出手毆打，並持折疊刀刺殺張的頭頸部32刀，並將重傷的張男帶上車，謀議載往埋屍地點，還搶走張男身上價值1042萬元的14顆天珠。

路人發現報警，警方在霧峰山區逮捕李男等人，並將張男送醫急救，但張男仍因傷重不治，警方依據李男等人供詞，循線逮捕主嫌黃男。黃男否認主使犯案，辯稱一切都是開玩笑。台中地院仍將黃嫌與涉嫌行兇的李男判處死刑。

(中時電子報)