柯象今（17日）再從北極殿啟程返回臺博館作肉體醫學檢查，大德村民家家戶戶準備素果、三牲敬拜。（雲林縣政府提供）

140年前坐缸成為乾屍的雲林縣大埤鄉人「柯象」，是全台現存年代最老的木乃伊，2011年被大埤鄉民發現存於台灣歷史博物館，此後年年迎回大德村北極殿，每年農曆四、五月間送回台博館檢查狀態，17日眾多信徒持香虔誠恭送，希望台博館派人來大埤鄉維護，避免奔波造成損傷。

台師大台灣史學研究所調查，大埤鄉蘆竹后人柯象，從台南白河迎接一尊玄天上帝供奉，1879年，柯象34歲坐缸成為肉身菩薩，使日人震驚。柯象肉身此後坐鎮於北極殿，1912年同鄉黃朝以柯象神諭為號召發起抗日行動，可惜還未行動就遭鎮壓，是史上著名的「土庫事件」。

日本政府以犯罪證據扣押柯象木乃伊後，再未出現過，據台師大研究，日人把木乃伊保存在警務機關，後來轉交給警察學校保管，由台大醫院不定期維護，1994年再移交給台博館。

由台博館收藏的柯象乾屍，編號R05.0003、寬78公分、高130公分、深度87公分，肉身成為相當乾燥的棕色外皮，血管、胸骨、肋骨清晰可見。

柯象肉身失蹤後，大埤鄉大德村北極殿信徒一直在找，曾風聞日人撤台時把木乃伊運到日本，曾追到日本尋找但毫無所獲，直到2010年台博館委託台師大進行「柯象木乃伊：歷史背景及科學調查研究計畫」，才使他的行蹤曝光。

柯象木乃伊自2011年開始，台博館同意出借給大德村北極殿展示，此後每年農曆四、五月間送回台博館檢查狀態，農曆八、九月再回到大埤鄉的北極殿。

柯象今（17日）再從北極殿啟程返回臺博館作肉體醫學檢查，大德村民家家戶戶準備素果、三牲敬拜，縣長張麗善、大埤鄉長林森寶、大埤鄉代會主席陳秋慶、副主席王明輝、大德村北極殿主委吳茂崧等鄉親都手持清香虔敬恭送，預計9月22日再返回。

大埤鄉大德村北極殿10年前就打造恆溫、恆濕的陳列館，信徒表示，柯象帝爺的金身相當脆弱，移動一次就增加一次風險，希望台博館能定期派人維護，不要再讓金身南北奔波，以避免損傷。

(中時 )