金管會主委黃天牧與科技業者首場面對面座談會17日上陣。金管會綜合規劃處處長林志吉首先針對「金融科技發展現況與推動情形」進行報告，林志吉指出，金管會正擬定「金融科技發展路徑圖」預計2020年7、8月將出爐，將有四大重點：建立金融創新的差異化管理機制、導入監理科技即時監控、推動電支電票管理法制整合、推動開放銀行第二、三階段作業。

林志吉指出，我國金融科技推動策略有五大面向，一、法規面上會建構友善金融科技發展與創新的環境、二、人才面是推動員工轉型及系統性培育人才、三、資金面採多元投融籌資政策、四、基礎建設面則是完善金融科技發展基礎環境、五、國際合作面是推動金融科技創新交流合作。未來金融科技發展路徑圖會朝三大方向來擬定，包括：就共通性問題尋求解決方案、強化園區功能、提供業者發展的誘因三大方向。

林志吉指出，目前我國採沙盒實驗與試辦機制雙軌並行，在沙盒方面申請案已核准7件、駁回2件、業者自行撤回2件、2件申請審查中；在業務試辦上，已核准7件銀行業務試辦、5件保險業務試辦、2家申請證期業務試辦。

在基礎建設面上，不只建立金融科技生態體系，有金融科技創新園區，現有43家新創團隊進駐，且有6家來自國際新創團隊，還與英國、澳洲、波蘭、法國等國簽署MOU。在行動支付、電子支付基礎建設也已完備，並推動電支電票法整合。

林志吉指出，金融資安行動方案也預計將在八月出爐，以四年為期分階段推動，並因應國內外資安情勢滾動式檢討，會從強化資安監理、深化資安治理、精實金融韌性、發揮資安聯防等四大策略來奠定資安基礎、完善網路資安防護機制。

(工商 )