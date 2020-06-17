櫃買中心今（17）日表示，因應國內防疫措施自6月起逐步擴大解禁，為推動更多優質企業上櫃及興櫃，預計於6月24日與元大證券股份有限公司於台北君悅酒店共同舉辦「推動優質企業上櫃座談會」，邀請北部地區優質企業參與。

櫃買中心於座談會將針對申請上櫃相關規定、重要審查項目及應注意事項詳予說明，並進行面對面雙向溝通，協助企業掌握申請上櫃審查重點及相關議題調整與改善之方向，以為因應與準備。

櫃買中心為協助家族企業能適時借重資本市場功能，順利傳承、轉型升級及永續經營，已經於6月5日與安侯建業聯合會計師事務所採線上直播（Live）方式合辦「上櫃宣導說明會」，櫃買中心於說明會中介紹企業進入資本市場之事前準備作業，並與企業分享IPO之優點及後續效益。櫃買中心積極協助企業順利進入資本市場，期能藉由資本市場的籌資功能，強化企業經營體質，進而提升能見度，吸引優秀人才加入，達成企業傳承與永續發展之目標。

(工商 )