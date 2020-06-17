特力 (2908)上午股東會上，特力集團總裁何湯雄強調，去年和樂中國撤出中國市場，在一次性認列虧損前提下，以今年首季獲利每股稅後純益0.25元，全年獲利大幅成長可期；目前大陸和樂中國僅剩上海一家店，預計明年4月租約到期關店，何湯雄說，目前疫情全球蔓延，特力去年中旬決定撤出中國市場「好在已退出」，否則虧損會更大。

特力股東常會通過配發現金股利每股0.71元，特力首季不受疫情干擾，反而因「逆全球」趨勢，歐、美、亞等貿暢大倉意外追加出貨逆勢成長，首季每股盈餘0.25元。

特力集團執行長童至祥今年起退休，接棒的集團營運長何采容首度擔綱營運報告，她表示，今年將持續布局線上、線下全通路發展，線上方面業績有近20%的成長，且雙11、618等電商購物節亦有相對應大型促銷，線下方面則將持續擴展小而美特力屋、百坪社區生活店，且不僅從衛星城市開起，亦插旗台北蛋黃區大安路 段，業績表現不俗，首波目標將展店30店，目前全台已有十家店，預計今年將視疫情發展規劃展出5至10家小店。

特力集團2019年合併營收380.6億元，受到和樂中國撤出大陸影響，整體營收較去年同期減少4.6%，歸屬於母公司業主損益為1億元，每股盈餘0.2元，儘管創歷年新低，但何湯雄強調「都虧完了」，接下來小幅虧損的台灣C&B等亦有望在明年損平，以今年貿易事業後置倉庫遍及歐美亞前提下，今年獲利有望大幅增長。

特力貿易事業去年營收為192億元，仍是營收主力，受到主要客戶於2018年因應中美貿易戰提前備貨，大幅墊高營收基期，較2018年略減1.6%。但採購代理事業對北美大客戶的出貨量較去年同期成長7.5%，表現持穩。面對國際情勢多變，特力持續落實深化南進供應鏈，包括實行採購地區多元布局、興建北美第二倉庫，累計全球大倉擴及歐洲、美洲、亞洲等達六大倉，是目前身為全球貿易平台龍頭的最大優勢。

至於特力台灣零售營收162億元，較去年減少1.7%，除了外在環境的挑戰，特力擬定「以客戶為中心」的策略方向，在台灣零售發展線上線下全通路整合、強力拓展線上銷售，並在門店導入新零售科技，何湯雄說，「新零售無線上線下界線」，強化客戶體驗，提高實體經營績效，是未來營收增長動能，加上電商「特力家」購物網銷售業績不斷攀升，去年已超越10億元，年成長率達18.5%，今年預估成長值仍上看雙位數。

(工商 )