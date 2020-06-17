當前大陸直播電商掀起熱度，也為線上消費帶來爆發增長機會，而浙江省網商協會17日也發布「直播電子商務服務規範（徵求意見稿）」，預計在7月份正式發布大陸首個程序標準。

浙江新聞報導，該標準對直播電商行業，在平台、商家、商品、直播主、MCN機構端提出規範要求。

報導稱，今年Q1大陸電商直播超過400萬場，全年預計將到達人民幣兆元級的市場規模。而浙江作為全國網路經濟的重鎮，也已經成為直播電商的主要集聚地。

(工商 )