直播電商熱 浙江將制定行業首個規範標準 15:332020/06/17 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 當前大陸直播電商掀起熱度，也為線上消費帶來爆發增長機會，而浙江省網商協會17日也發布「直播電子商務服務規範（徵求意見稿）」，預計在7月份正式發布大陸首個程序標準。 浙江新聞報導，該標準對直播電商行業，在平台、商家、商品、直播主、MCN機構端提出規範要求。 報導稱，今年Q1大陸電商直播超過400萬場，全年預計將到達人民幣兆元級的市場規模。而浙江作為全國網路經濟的重鎮，也已經成為直播電商的主要集聚地。 (工商 ) #全國 #直播電商 #標準 #行業 #首個 也許您會感興趣 財經熱門新聞 驚！北京盼川普連任 美媒爆大陸驚天陰謀 - 財經 蘋果打趴安卓！iPhone XS 618促銷驚現歷史新低價 - 財經 散戶瘋了！竟搶爆這檔 哲哲老師忍不住說話了 - 財經 華為鏈 受害者變勝利組 - 財經要聞 - 工商時報 羅奇示警 美元兩年內恐暴貶35％ - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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