誰決定未來金融科技發展的方向？金管會主委黃天牧17日舉行首場金融科技請益會議，他開場即揭露金融與科技對話的五大原則，即尊重、平等、對等、透明及無話不談，強調科技及金融業者的聲音，金管會都會傾聽，篩選後列入未來政策方向。

金管會17日邀集中華金融科技產業促進會、台灣金融科技協會、金融總會及金融科技園區、台灣區塊鏈大聯盟等，如台灣金融科技董事長王可言、麻布記帳執行長陳振榮、幣護執行長魏巧杰 、幣託執行長鄭光泰等業者都參與。

黃天牧開場時特別表示，會議場地安排有特別用意，因為受邀的都是金融科技界主要團體，金管會希望儘可能展現尊重與對等，儘可能用圓桌式的，彼此對等，且黃天牧要求所有官員不要坐在上面，是代表對與會者的尊重、平等、對等。

這場會議是黃天牧接任金管會主委，在交接典禮後即表示，會優先傾聽科技業者的聲音，且對外全程開放，所有對話都是透明的，科技業者的建議，也會讓媒體完全了解，這些建議可能被選入金管會發展金融科技的藍圖，但內容可能會調整，不過黃天牧強調，金管會與業者間是「無話不說」，充分溝通。

同時黃天牧也要求金管會四局四處的高階主管都要參與，是學習的機會，是即stay hungry stay foolish，要求知若渴、虛懷若谷，要金管會同仁傾聽，未來進行可能的法規調適，讓各界對金融科技的夢想與企圖心，在兼顧金融監理上能調和。

(工商 )