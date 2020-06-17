美國紐約州長古莫（Andrew Cuomo）在美東時間周二宣布，今年美國網球公開賽，將克服新冠肺炎疫情挑戰，

照原定時間進行，不過為了避免群聚感染，將不開放觀眾進場。

今年美網會內賽將從8月31日進行到9月13日，將在美國紐約皇后區金恩夫人網球中心舉辦，美國網球協會也正式發表聲明，表示對於州長同意比賽如期舉辦感到非常興奮，美國網協執行董事道斯（Mike Dowse）表示：「我們清楚再困難時期主辦一場全球性的重要體育賽事，是多麼重大的責任，我們會以最安全的態度及方式進行所有工作，盡可能減少潛在風險。現在，我們提供全球網球迷一個欣賞頂尖好手對抗的網球賽、角逐美網冠軍金盃，也能展現網球是在保持社交距離下最恰當的運動。」

古莫也在每日記者會說：「美國網協會竭盡全力做好保護球員和工作人員健康的注意事項，包括酒精消毒、加強清潔，提供更寬敞的休息時空間，以及安全的住宿和交通。」

不過不是所有球員都很開心美網如期進行，現任世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）透露，多數選手不是很想參加今年美網，台灣女網好手詹詠然、詹皓晴則是樂觀看待，表示目前持續為了回到賽場訓練，WTA也會和球員視訊會議，了解球員想法及建議，她們對尊重官方決定，也祈禱疫情和近日美國緊張的抗爭情形能和緩，讓選手可以安心出賽。

(中時 )