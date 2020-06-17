由日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）和美國太空總署（NASA）聯合舉辦的第1屆「KIBO機器人程式設計競賽」，15日公布台灣區預賽成績，台南南科國際實驗高級中學Elite Leopard團隊拿下全國第2名佳績，並獲頒1萬元獎金，南科管理局副局長鄭秀絨昨也到校恭喜表揚4位參賽同學。

KIBO是國際太空站（ISS）中由日本JAXA所製造的太空艙，本屆競賽題目設定為一顆隕石碎片撞擊到ISS導致艙體破洞，太空人必須立刻撰寫程式載入控制艙內的飛行機器人Astrobee移動，通過層層障礙尋找到破洞所在位置，並開啟雷射焊補缺口，阻止空氣外洩的任務。

參賽選手必須在規定的時間內，發揮團隊合作的精神編寫飛行機器人所需要的程式，透過各種演算法克服太空艙內擾動的空氣，提昇機器人的穩定度，讓Astrobee飛行機器人可以在10分鐘內完成任務。

因為在太空中無法承擔一次的失誤，因此選手撰寫的程式，將會被反覆執行10次，在10次不同的結果中，取最差的一次成績當作競賽分數。

此此競賽全國有58支不分級別的隊伍參加，包含大專院校、高中職、國中小等，南科實中則由高三學長江旻洋、楊淞甫同學領軍，帶領高一學生陳柏睿、周士傑共同參加比賽，而這次比賽佳績也是江旻洋、楊淞甫最好的畢業禮物。

南科實中表示，Elite Leopard雖然無緣取得第1名代表台灣參加世界大賽，但學生在過程中所學習到的知識與態度，未來一定能與來自世界各地的頂尖人才合作，一同為台灣的太空科技開創新契機。

(中時 )