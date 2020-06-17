美國商務部在5月15日加緊華為禁令，導致所有企業只要供貨含有美國技術的半導體產品給華為，都要經過美國政府審查並通過才能出貨，這使得華為今年下半年的5G旗艦機種出貨受到衝擊。外媒指出，華為為了降低衝擊，可能減產智慧型手機以及延遲今年底旗艦機量產時間。

據《日經新聞》報導，受到美國華為禁令影響，華為下修2020年智慧型手機量產計畫，並通知供應商採購計畫變更。華為在今年1月份向某電子零組件廠商提供的訂單量約為2.4億支，但在6月初的規模就已經下修約10%產量。

某供應商高層透露，在美國5月加緊華為禁令後，就接獲華為通知，表示在今年7~9月的零組件採購量較原先規劃減少20%。華為則是原本計畫在6月開始量產下半年的旗艦機種，但在禁令公布後，就開始收到華為要求供應商暫停生產的消息。

也在當時，全球晶圓代工龍頭台積電宣布赴美設廠，用來生產5奈米製程，預料華為在未來無法繼續委由台積電生產晶片，傳出找上聯發科等第三方廠商下單，不過遭到聯發科否認。根據零組件供應商計算，華為預料在2020年生產1億支5G手機。

(中時電子報)