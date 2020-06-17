羅智強在臉書發文。（摘自羅智強臉書）

有媒體報導「綠色執政發大財，神祕公司狂搶近億政府標案」，指蔡總統520就職典禮的伴手禮及主視覺，分別一家「幫推」、「投石」公司得標負責，兩家疑為同一班人馬。在馬政府時期擔任總統府副祕書長的國民黨革實院長羅智強，今天在臉書狂酸「連Ａ國家錢都不會，馬團隊真是無能！」

有媒體報導「投石」、「幫推」兩家公司看似平常，但政治公關業界都一直有人傳言，幫推及投石的幕後藏鏡人，就是被視為綠營文宣界大內高手，當過陳水扁、蔡英文文膽的現任文化總會祕書長林錦昌，以及民進黨文宣部出身、現在也是文總副祕書長的李厚慶。

羅智強發文說，為民進黨「投石」問路、「幫推」帶風，依媒體報導二家「同一辦公室」的公司，4年就從政府狂賺8千萬，真的好好賺啊！難怪御用設計師三不五時要出來護航民進黨。

羅智強還自問自答，大酸此事說：「什麼？你生氣！早就勸你申請加入民進黨你不聽！現在流口水了吧！」

他說，講個笑話。以前府裡的朋友傳了這一則消息給他的時候，還不忘虧他「你羅智強以前當總統府副秘書長時，怎麼沒有這些油水啊！」朋友還下結論說：「幕僚連A國家錢都不會，難怪馬英九被罵無能！」

羅智強自嘲：「 好啊，我無能，對不起白花花的鈔票。」

(中時 )