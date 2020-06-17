美國政策大撒幣、零售數據報捷鼓舞多方士氣，激勵周二美股三大指數連3紅。惟美股盤後期貨電子盤走跌，拖累日韓港陸等亞股變臉翻黑，台股今日在蘋概三天王台積電(2330)、大立光(3008)、鴻海(2317)同步休憩整理，權值股表現溫吞下，牽引指數於11500附近震盪搖擺，盤面上以生技、橡膠、紡織等傳產股表現相對耀眼，櫃買指數開高穩揚表現強過集中市場，尾盤在金融股獲買盤拉抬下指數由黑翻紅，表現強於亞股，終場加權股價指數上漲22.95點為11534.59點，站穩11500點大關，成交值縮為1740.84億元。今日外資(不含外資自營商)買超38.0433億元，投信買超7.8306億元，自營商賣超25.0417億元，三大法人買超20.83億元。

權王台積電(2330)明日進行除息，偕蘋概天王大立光(3008)、鴻海(2317)觀望狹盤。權值股漲跌互見，台塑化（6505）今日除息，每股配息2.9元，昨獲外資及自營商買超卡位，填息路向前行，其餘包括和泰車（2207）、國泰金（2882）、國巨(2327)、遠東新(1402)、中華電（2412）、台灣大（3045）、台達電（2308）均持穩盤上。光學族群今日轉由二線股接棒演出，今國光(6209)轉型有成激勵股價連拉2根漲停，帶動佳凌(4976)、誠美材(4960)、熒茂(4729)同步攻頂，佳能(2374)、鼎元(2426)、華晶科(3059)跟進放閃，二哥玉晶光(3406)漲多拉回，有守600元大關。

傳產股中以生醫、紡織、橡膠表現最為勇猛！生醫股在全球陷入二次疫情擔憂之祭續扮多方明燈，盤面上百花齊放，包括合世(1781)、中化(1701)、寶齡(1760)、和康生(1783)、亞諾法(4133)、全宇生技-KY(4148)、永日(4102)、合一(4743)、中天(4128)、台微體(4152)、太景*-KY(4157)、ABC-KY(6598)等逾10檔攜手亮燈漲停。紡織股近期題材火熱推升類指再戰今年初高點，包括南緯(1467)、弘裕(1474)、宏遠(1460)、南紡(1440)和利華(1423)等聯袂漲停，不到10元的銅板股宏遠、南紡、大東(1441)、宏洲(1413)、嘉裕(1417)更是受到資金青睞。橡膠股正新(2105)經營權變天，前總經理陳榮華接任董事長，在外資連3日買超力挺下挾量大漲4.5%寫3個月高價，推升類指彈上半年線。

美股續揚，台股今隨之震盪收高，守住11500點大關，外資今日買超38.04億元，6月積極卡位搶搭除權息及填權息行情。5日RSI為59.33，10日RSI為62.02，9日K值為54.93，9日D值為64.27，20日乖離率為2.4。美中兩國新冠肺炎病例數有攀升之勢，造成市場擔憂疫情二次爆發，刺激各國再度撒錢救市，在市場資金行情持續發酵，後續經濟數字也將逐步轉佳，且疫情對金融市場的利空邊際衝擊逐漸下降，短期漲多獲利了結賣壓難免，但無礙整體多頭格局。分析師指出，台股指數仍逐步墊高，短線上仍有望挑戰波段高點。此外，聯準會進一步的寬鬆措施激勵市場信心，在資金行情帶動下，外資大舉匯入使新台幣強升，有望推升台股步步高。

台股線型架構在遇到金鼠年開紅盤缺口11,421-11,933點壓力後，雖面臨過關拉回壓力，但目前護國神山台積電仍穩，惟明日除息估大盤蒸發點數約21.165點，今年所有個股除權息蒸發指數約400點，難免壓抑行情。整體而言，台股雖有資金行情作保護傘，然而疫情若再度爆發，恐點燃市場恐慌情緒，造成指數大幅回測，因此建議投資人須謹慎看待。操作上，可挑基本面佳個股逢低不破月線可伺機進場，建議可利用震盪汰弱換強，避開高檔震盪轉弱、法人減碼股，逢低短打業績、題材輪動股。選股方面，可關注受惠5G政策的銅箔基板、ABF載板、PA股，以及受惠遠距作業商機的伺服器及NB/PC股。

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