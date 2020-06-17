根據TrendForce旗下記憶體儲存研究(DRAMeXchange)最新調查，NOR Flash市場自年初起，由於客戶端庫存偏低，加上客戶憂心COVID-19疫情造成斷鏈危機進而拉貨，帶動NOR Flash漲勢一直持續至第二季，整體均價在第一季約有5%漲幅，第二季價格漲幅更進一步擴大，上漲幅度約10~20%。

目前買方庫存水位已達到相對滿足階段，各國在經濟壓力之下也陸續重啟經濟活動，但終端零售的消費力道並無法立即復甦，因此，NOR Flash後續價格走勢不容樂觀，TrendForce預估，NOR Flash第三季報價將轉跌。

TrendForce指出，NOR Flash與SLC Flash的價格長期以來皆具有高度連動性，觀察SLC NAND的供需，消費類相關需求自四月以後轉弱，而另一主要需求-網通產品，儘管受惠於大陸持續積極布建5G，原先訂單能見度已達第三季，然而由於歐美的建設時程因疫情已確定延宕，再加上美國進一步對華為實施制裁，將烽火科技列入貿易禁制清單並自六月五日起生效，初期雖有庫存得以支應，但對第四季增添變數。TrendForce預估第三季SLC NAND價格恐轉為小跌，第四季因需求缺乏支撐力道，價格跌幅恐將擴大。

從製程與應用來分析，近年來大容量NOR Flash已經從65nm往50nm，小容量NOR Flash則停留在65nm或是更落後的製程。在應用領域上，近年最當紅的應用之一為TWS(真無線藍芽耳機)，容量以Apple的AirPods對NOR使用量最高來到128Mb，其餘TWS產品容量需求也都有16Mb到64Mb間；物連網對於NOR Flash需求量大，由於此領域多屬封閉的嵌入式系統，需求容量都不大，NOR Flash容量偏小，多集中在8/16/32Mb正符合這一領域的需求；另外則是AMOLED的應用，為了控制顯示品質的一致性，面板廠會透過De-Mura的方式來維持一定顯示水準，也需要搭配一顆NOR Flash來儲存程式碼，目前使用4/8Mb為主。

觀察NOR Flash營收市占前三名公司布局，市占第一的旺宏(2337)，製程上在業界相對領先，目前採用55nm製程生產，月產能約在20K左右，由於該公司NOR Flash產品線完整，從低容量至高容量齊備，尤其看中未來5G基地台的商機，512Mb的NOR Flash將是旺宏生產的主要產品之一，為產業當中少數提供大容量的解決方案。排名第二的華邦電(2344)緊追在後，目前是使用58/90nm製程，每月產能約在18K。排名第三則是大陸的兆易創新，近幾年無論在產品品質與產出量方面都有明顯躍進，甚至拿下Apple的AirPods訂單，其研發實力已被肯定，月產能約9K，分別在SMIC與華力微投片生產。值得注意的是，兆易創新集團旗下還包含長鑫存儲(CXMT)，意味著兆易創新集團同時握有大陸NOR Flash與DRAM的自主研發能力，扮演大陸半導體發展的重要角色。

(時報資訊)