日本沖繩縣石垣市政府在議會提案將釣魚台列嶼的行政區住址改為「登野城尖閣」(尖閣諸島為日本對釣魚台列嶼的稱呼)，侵犯中華民國對釣魚台的主權，引發國人不滿，為此世界華人保釣聯盟等民間團體今天前往日本交流協會抗議，並將抗議書送交給日方人員。

發起活動的世界華人保釣聯盟台灣負責人張夢祥指出，釣魚台是我們的領土，屬於台灣省宜蘭縣頭城鎮，日本卻佔據著，如今還要強行更名，太可惡了，希望蔡英文總統要有國格和日本交涉，我們的漁船在釣魚台海域被驅離後，漁業署請外交部協助，竟被已讀不回，所以今天號召所有愛國團體嚴正抗議。

抗議書中痛批日本違反波茨坦公告第八條佔據釣魚台，要求日方應儘速交還釣漁台，並痛斥日本驅離我方漁船行為，要求立刻停止。

藍天行動聯盟正副主席武之璋與錢達也到場，武之璋呼籲日本不要挑起仇恨，錢達痛批民進黨一遇到日本就軟弱，真正的台灣人不會忘記日本殖民台灣時殺了四十萬人，蘇嘉全竟還說雙方是夫妻關係，這如果是夫妻，根本家暴了！此外中華保釣協會、中華民國忠義同志會、台灣人民抗日協會等團體也到場聲援。

(中時 )