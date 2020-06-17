新北市板橋區17日驚傳一起砍妻案，一名高齡81歲吳姓男子疑似因不滿80歲的妻子佔用廁所，突然暴怒，竟持菜刀朝著妻子猛砍，45歲的兒子發現後趕緊報警並將母親送醫，所幸沒有生命危險。因吳男患有思覺失調症，已長期就醫治療，今晨疑似精神疾病發作，才會持刀砍妻，警方已依傷害罪嫌偵辦。

根據《聯合報》報導，板橋區大勇街一處民宅內，一名81歲吳姓男子疑似不滿80歲的妻子使用廁所太久，竟持菜刀朝著妻子的頭部與頸部砍，導致妻子後頸有一道長約5至10公分刀傷，45歲的兒子聽見母親的哀號聲立刻前往查看，發現母親臥倒血泊，立刻報警並叫救護車，經治療後，所幸沒有生命危險。

經警方初步調查，吳男患有思覺失調症，且領有身心障礙手冊，已長期就醫治療，今晨疑似精神疾病發作，情緒激動才會持刀砍妻，目前警方已將吳男依傷害罪嫌偵辦。

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(中時電子報)