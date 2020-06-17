孫安佐2018年從美返台後，他不只當起YouTuber，他也創業當老闆，把過去「黑歷史」融入自創飲料品牌「聯邦手搖」，攤位自13日試營運至今，吸引許多粉絲前往打卡朝聖，而狄鶯對於兒子升格當老闆，她也發文訴出內心想法。

20歲孫安佐昨從能仁家商表演藝術科畢業，同時，他也創業開手搖店，把過去在聯邦監獄的經歷作為靈感，研發「聯邦低卡奶茶」，孫安佐日前就曾透露，監獄避免犯人有心血管疾病，提供包括代糖、低脂牛奶等低熱量食材，他當時還會幫獄友調飲料。

如今孫安佐年紀輕輕就開手搖店，狄鶯除了在試營運當天就現身力挺，20年沒奶茶的她也破例喝奶茶，大讚「好喝，好幸福」，狄鶯大讚兒子半工半讀靠自己，雖然開心但也心疼，希望孫安佐還是以學業為主。

而狄鶯今（17日）也發文談兒子創業，她直呼感動「兒子長大了自己創業開飲料攤位，雖然看他辛苦我很心疼，但還是會送上滿滿的祝福！」字裡行間都是對兒子的驕傲。

(中時電子報)