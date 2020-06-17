新冠疫情在美爆發之初，不論美國疾管中心（CDC）至白宮防疫小組，起先都建議一般民眾不必搶口罩，甚至在2月還特別在推特上表示現階段不建議戴口罩防疫，直至4月CDC才建議民眾出門戴上非醫療用口罩。對此，素有「美版陳時中」的白宮首席防疫專家佛奇透露，戴口罩對於病毒傳播其實是有效的，但早預料美國醫療體系的所需口罩已不夠用了。

據美《國會山莊》報導，美國國家過敏和傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）在節目接受財經網站「The Street」視訊專訪時，首先表示口罩對於防止病毒傳播是有效的，「雖然口罩不是百分百可防止傳播，但絕對比不戴好，不僅保護那些『自我感覺良好』但卻是無病症確診的人，也防止自己傳染給別人」，此外，口罩也可以防止遭他人傳染，不論是呼吸、咳嗽、打噴嚏或者唱歌等空氣傳播方式時，口罩都有一定防護作用，但最重要的防護措施仍是保持社交間距。

CDC does not currently recommend the general public use facemasks or respirators for #COVID19. This 2017 @NIOSH graphic is intended for workers who wear tight-fitting respirators. Learn about COVID-19 and #PPE: https://t.co/LJJwhCaXZR https://t.co/5cUnl1yL3v — CDC (@CDCgov) February 28, 2020

不過佛奇表示，也解釋為何先前CDC專家並未及時呼籲大眾戴上口罩，因為很多公衛專家擔憂，包括N95口罩和醫療用口罩等個人醫療防護設備恐會短缺。報導指出，今年4月初，美國衛生與公共服務部負責準備和管理的「國家戰略儲備」中的口罩早已全數短缺，與此同時，川普才動用「國防生產法」，將全美可生產醫療配備的生產鏈全力集中生產如呼吸機與口罩等重要配備。

佛奇並表示，他希望盡可能讓醫療前線每一位都能有口罩，「我希望那些將自身處於遭感染險境、看顧病人的勇敢醫療人員們，都能確保有口罩可戴」，畢竟什麼時候美國人才需要，或者至少須向其建議要戴口罩，仍取決於新的確診人數。

(中時電子報)