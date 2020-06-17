女生要當心！危險常常就在你身邊。一名女子日前發現自己意外懷孕了，但女方根本沒和任何男生發生性行為，難不成是自體受精？事後才回想起，自己上月去廈門出差聚餐時，現場豪飲300毫升52度的白酒後斷片，經調查才發現是在爛醉情況下被同行且要好的曹姓男同事性侵了！

根據廈門網報導，女子在去年(2019)6月中至廈門出差，22日晚上與同行的曹男同事飲酒，當晚女子豪飲300毫升52度的白酒後不醒人事。女子詢問之下，曹男表示，當晚是他和酒店服務員共同攙扶女子回飯店房間。女子回想後才驚覺曹這陣子，對她十分殷勤，經常半夜找她私聊，或是假藉出差之餘和她見面。

2019年7月女子返廈報警，透過警方協助下調取飯店監視器，畫面顯示，去年6月22日晚間10點，曹男與服務員共同攙扶女子房間，服務員隨即離去，但過2小時曹男才踏出房間，行動令人起疑。

在警方建議下，女子提取了胚胎基因，送檢DNA比對，結果與曹男基因相符，曹男確定為孩子的爸！事實擺在眼前，曹男才承認罪行。調查初期還聲稱只是一時衝動侵犯但並未強姦，但利用酒醉無意識狀態強迫性交，不僅管不住自己的下面，還斷送自己的大好前程。檢方終以強姦罪對其追究刑事責任。

(中時電子報)