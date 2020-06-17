行政院副院長陳其邁請辭，將投入高雄市長補選，副閣揆內定現任經濟部長沈榮津接任，而經濟部長一職則傳由政務次長王美花接任。王美花的先生是現任國安會秘書長顧立雄，兩人當年是台大法律系班對但個性差別大，王美花卻能讓顧立雄「服服貼貼」，祕訣究竟為何？

王美花與顧立雄是台大法律系69年畢業的同班同學，曾有媒體指王美花還是該屆系花，兩人當年是班對，顧立雄小王美花兩個月，之後，顧立雄考取律師，王美花則進入公務體系；顧專長在刑事法及訴訟，王美花則專攻專利法。

《中國時報》曾報導， 顧在年輕時就支持民進黨、加入民進黨，替陳水扁打官司，但是王美花卻是個不喜歡碰政治的人。而王美花2007年接任智慧局長一職後，其專業在圈內也備受肯定。

過去因為智慧局主管商標、專利與著作權，可謂「集權利於一身」。與大陸磋商《兩岸智財權協議》，時，陸方因為規模大，協議的範圍涉及3 個單位包括國家工商行政管理總局商標局、國家知識產權局以及新聞出版總署國家版權局，她曾笑說，「大陸看只有我出來談，也覺得相當不容易」。

王美花雖非工業體系出身，卻在2016年7月出任經濟部政次。《中國時報》曾報導，外傳是因經濟部前部長何美玥大力向府院推薦；而喜歡設定目標的王美花，每年年初就會開始擬定工作目標，再隨著議題不同，動態調整、檢討。顯現王美花論述能力及戰力都很強。

《中時》也曾報導，顧立雄過去是民進黨執牛耳的首席大律師，當年在事務所內，因常要教年輕律師，難免聽到他大聲罵人，常把人罵得快哭了，讓同事們畏懼。因此事務所辦活動，最喜歡邀請王美花出席，因為可以「聽見顧太太在罵顧大律師」，讓人見到顧立雄還有怕老婆的一面。

王美花還透露過，她和顧立雄結婚多年來，顧立雄對外能言善道，其實個性屬文靜內向，平常很少說「甜言蜜語」；王美花自己則是個性很溫和，認真踏實公務員，兩人特質及個性相差很多，以前業界的人一聽到顧立雄和王美花竟是對夫妻，幾乎都會驚訝得合不攏嘴。

(中時電子報)