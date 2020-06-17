享譽國際，音樂劇中最永垂不朽經典之作《歌劇魅影》即將第四度載譽重臨台北。被倫敦時報喻為上天賜予音樂劇界的禮物，百老匯劇迷也力推必看的音樂劇神劇之一-歌劇魅影，即將巡迴來到台北。此次世界巡演從2019年新加坡為起點，經菲律賓、新加坡、馬來西亞、以色列、杜拜、韓國等國演出，即將於11月底抵達台灣站，在台北小巨蛋演出22場，並將在6月19日(五)下午3點半，於寬宏售票正式啟售。

2006年1月9日慶祝《歌劇魅影》在百老匯第7,486場演出，同時也超越打破了音樂劇《貓》在紐約百老匯的演出紀錄，成為百老匯史上最長壽的音樂劇。2018年在韋伯七十歲大壽又逢《歌劇魅影》邁入第三十年，百老匯亦特別製作了歌劇魅影三十周年紀念演出。這部至今已活躍超過三十年的音樂劇，絕對是劇迷此生首要必看音樂劇。本次歌劇魅影世界巡迴的男主角是由詮釋過六齣韋伯作品的男演員-強納森・羅克矛斯(Jonathan Roxmouth)擔當演出，也曾經於2018年隨《艾薇塔》音樂劇來台演出，其精湛的演技與唱功更是獲得劇迷好評不斷，這次來台擔任魅影角色，勢必將再次橫掃擄獲全台灣音樂劇迷的心。更值得一提的是此次女主角仍由2014年來台演出擔任克莉絲汀(Christine)的克萊爾‧里昂(Claire Lyon)擔綱演出，2014年在台首次演出Christine即以純淨嗓音驚艷全場吸粉無數，二度來台演出，台灣劇迷將可再度欣賞到萊爾‧里昂的魅力。

《歌劇魅影》將是台灣今年最受矚目的大型國際型演出，《歌劇魅影》巡迴團隊包含演員、樂首與工作人員130位的龐大陣容抵台演出。華麗的場景、令人歎為觀止的舞台特效機關和超過230套戲服原裝來台，需要24個達40英呎的標準貨櫃，以搬運所有舞臺佈景道。今年受新型冠狀病毒病COVID-19影響，演出人員更是嚴陣以待做好全面的防疫工作，除舞台與觀眾保持安全社交距離之外，後台人員更是要求全面落實防疫，測量額溫、勤洗手、戴口罩等，並針對戲服、道具、觀眾席次做消毒，觀眾們也需於入場前測量額溫，以及全面佩戴口罩並配合政府防疫措施，採用實聯制售票僅開放寬宏售票網路線上購票。邀請大家用樂活新態度安心看劇，讓藝文起跑。

台灣長期努力防疫，於6月7日迎來活動人數解封，民眾可以開始參與藝文活動，睽違六年百老匯音樂劇《歌劇魅影》年底來台，相信將成為許多民眾的年度藝文活動首選。因應解封迎來新生活，政府推出「三倍券」與「藝FUN券」，鼓勵民眾消費、參與藝文活動。寬宏藝術響應政策加碼推出「玉山卡友限定三倍券加碼區」方案，原4800票區，寬宏再加碼回饋1000元，特價3800元，採限時限量制，7／15-8／31期間內於指定場次每場限量168張，獨家與玉山銀行合作，僅限玉山卡友獨家購買，每卡限購四張，售完為止！7／22中午12點起更可同步搭配藝FUN券，一次使用更多優惠方案，音樂劇買票輕鬆看。

(中時 )