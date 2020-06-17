高雄市長補選在即，國民黨中常會今天將通過徵召辦法，但人選仍未定。詢及有無可能推派政治素人參戰，國民黨祕書長李乾龍今天表示，應該都是有知名度的人選，而不是政治素人，目前有6、7位人選，從中徵選出「能贏的」最大公約數，預計下周在高雄舉辦的中常會上，對外介紹徵選出的人選。

國民黨中常會將通過「高雄市第3屆市長缺額補選候選人徵召辦法」，由祕書長李乾龍等5人成立徵召協調小組，決定徵召人選。

詢及可能人選是在地議員或政治素人，李乾龍下午受訪說，應該都是有知名度的人選，而不是政治素人，大概有6、7位人選，國民黨將採徵召方式，並廣聽高雄地方意見，將從中徵選出「能贏的」最大公約數，代表國民黨參選高雄市長補選。

李乾龍強調，由於競選期間短暫，應該不會推出跟政治淵源無關的人，若是素人，要考量知名度不夠的問題，一定會推出知名度夠、形象清新且能被高雄人認定的人。至於人選的年紀，李說，趨於年輕化，上次說以40歲為基準，大概增減10歲，若超過50歲一點點也無所謂。

李乾龍透露，人選都是由地方推薦，這兩天自己將南下高雄，徵詢地方領袖的意見，下周中常會將移師高雄舉行，屆時將向外界介紹徵選出的人選，有可能先向中選會登記後在對外介紹。

媒體詢問，補選一役存在藍白合作可能性？李乾龍說，國民黨推選出的人選希望能得到其他小黨的支持，應該不會是非國民黨籍，一定會推自己的人選。至於高雄市議員李眉蓁，李指出，她也在推薦名單之中，但目前人選不只有議員。

詢及前黨主席朱立倫在臉書說國民黨不要成為「茶黨」，外界解讀不能再被韓粉綁架，李乾龍說，沒有被韓粉綁架的議題，高雄一定團結，昨天假投票出爐，決議推派曾麗燕擔任議長補選人選，國民黨將傾全力穩住議長寶座，副議長由陸淑美繼續做。

(中時 )