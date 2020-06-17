樂高(LEGO)集團提前公開樂高超級瑪利歐(LEGO Super Mario)全系列產品，其中包含粉絲期待的電玩經典場景樂高瑪利歐之家及角色耀西、奇諾比奧、害羞幽靈王等，更有四種角色超級瑪利歐Power-up套裝、角色組合包，只為滿足全球粉絲運用最新科技樂高積木，打造最完整的現實超級瑪利歐世界，全系列將於8月1日於全台指定通路上架。

樂高超級瑪利歐全系列將推出16組盒組，其中4月份已對外公布的「樂高瑪利歐冒險主機」(71360)為開啟樂高超級瑪利歐世界必經入門盒組，全系列產品皆須以樂高瑪利歐冒險主機為基礎並搭配擴充盒組升級體驗，包含「奇諾比奧的尋寶之旅」(71368)、「瑪利歐之家與耀西」(71367)讓樂高瑪利歐於冒險中獲得最佳得力夥伴；而惡勢力反派及驚險的冒險場景盒組則有「砰砰的熔岩之亂」(71364)、「大砲彈刺客」(71366)、「沙漠刺球丸子」(71363)、「咚咚的垂直迫降」(71376)、「害羞幽靈王和鬧鬼庭院」(71377)及先前發表的「吞食花翹翹板」(71365)與「庫巴魔王的城堡對決」(71369)等十組擴充盒組，豐富了樂高超級瑪利歐的冒險旅程。

任天堂公司執行董事與遊戲製作人手塚卓志表示：「每位喜歡樂高超級瑪利歐系列的粉絲都有自己最喜愛的瑪利歐經典場景，因此全系列共推出16組盒組，包含10組擴充盒組，也鼓勵每位玩家能拿出家中的樂高積木拼砌屬於自己最獨特的樂高瑪利歐世界，以滿足每位粉絲對樂高超級瑪利歐世界不同的想像。」

樂高超級瑪利歐系列也推出擁有十種不同反派角色隨機收取的「角色組合包」，增加惡勢力反派讓樂高瑪利歐冒險旅程更具挑戰性。(台灣樂高提供／黃慧雯台北傳真)

樂高瑪利歐Power-up變換四種超萌造型，以不同的姿態戰勝「角色組合包」反派惡勢力。(台灣樂高提供／黃慧雯台北傳真)

除了擴充盒組之外，樂高超級瑪利歐角色也推出四種超萌外型的「瑪利歐Power-up套裝」，以原先「樂高瑪利歐冒險主機」的樂高瑪利歐人偶為基底，換上不同主題的服裝，並運用眼睛及腹部的LCD螢幕，豐富樂高瑪利歐的表情和呈現生動玩樂效果。四種套裝皆有不同功能，「火焰瑪利歐」(71370)能向惡勢力反派投擲火球；「貓咪瑪利歐」(71372)能發出獨特的貓咪叫聲，並爬上牆以獲取金幣；「螺旋槳瑪利歐」(71371)可飄浮至空中獲得更多金幣；「建築工人瑪利歐」(71373)只須讓人偶踩上積木後就能獲取金幣。此外，也推出擁有十種不同反派角色隨機收取的「角色組合包」(71361)，包含飛行栗寶寶、炸彈兵與魷魷等，增加惡勢力反派讓樂高瑪利歐冒險旅程更具挑戰性！樂高超級瑪利歐系列數位設計負責人Jonathan Bennink表示：「超級瑪利歐是任天堂最指標的人物之一，現今宣布的樂高超級瑪利歐全系列能同時滿足任天堂粉絲以及樂高迷的全面需求，期待玩家們將樂高超級瑪利歐帶到真實世界。」樂高超級瑪利歐全系列產品將於8月1日於全台指定通路上架。

(科技)