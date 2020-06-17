「2020貓裏表演藝術節」將於7月3日開跑，推出星空音樂會、中正堂前廳偶劇系列、黑盒子劇場及傑出演藝團隊演出等系列活動。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府推動「2020貓裏表演藝術節」，17日邀請蕭建平電視木偶劇團演出木偶戲精彩片段，獲滿堂喝采。（何冠嫻攝）

今年疫情衝擊藝文產業，面對後疫情時代來臨，苗栗縣政府推動「2020貓裏表演藝術節」，規畫4大系列藝文展演活動，邀請17個表演藝術團，安排國樂、西樂、舞蹈、戲劇、偶戲等22場精彩表演，鼓勵民眾善用振興三倍卷購票進場，欣賞優質藝文表演，縣府文化觀光局並串聯中正堂商圈推出優惠活動，達藝文、產業的雙贏。

今年貓裏表演藝術節從7月3日起至10月24日止，推出「星空音樂會」、「中正堂前偶戲劇」、「黑盒子劇場」及「傑出演藝團隊年度演出」4大系列藝文展演活動。另，因應後疫情時代，入場觀眾將採取實名制並量體溫等防疫措施。

17日苗栗縣長徐耀昌、立法委員王婉諭、縣議員徐筱菁、許櫻萍、黎煥強、湯維岳等人，宣傳今年貓裏表演藝術節的豐富多元節目內容。徐耀昌表示，縣府持續培育地方藝文特色、活化藝文場館，表演藝術節除免費入場的星空音樂會及索票表演外，另在中正堂、苗北藝文中心推出售票演出，盼培養民眾以購票支持優質藝團、朝「使用者付費」方向邁進，提升縣內藝文表演水準，以及藝術涵養。

縣府文觀局長林彥甫說明，苗栗傑出演藝團隊展演邀請蕭建平電視木偶劇團、新樂舞舞團、傳源文化藝術團及聯合民族管弦樂團在苗北藝文中心登台；星空音樂會則於7月份每周五晚上6點在中正堂戶外廣場演出；偶劇系列則有五洲秋峰園、台灣中興樓、雲林五洲小桃源和中民園掌中劇團在中正堂表演4場次；黑盒子劇場將由新樂舞舞團和EX-亞洲劇團演出。售票的表演票價從100至300元不等，購票請洽兩廳院售票系統，活動訊息可上縣府文觀局網站及「貓裏表演藝術節」FB粉絲專頁查詢。

文觀局指出，除推出表演現場填寫問卷送精美小禮物外，並與苗栗商家植感咖啡、一涓白杏仁甜品、花田喜爆米花、來本冊子工作室、養心無菜單料理、翔飛冷飲、more cafe、老家生活藝文空間、共發文具雜貨空間、喜朵新洋食館合作，只要民眾欣賞表演並在FB粉專上按讚，即可兌換優惠券，另有FB抽獎活動，透過合作創造藝文、產業的雙贏。

(中時 )