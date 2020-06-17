親情至上，生命無價，但溺愛孩子的下場，恐會讓自己的生命淪為犧牲的廉價品。2016年5月23日，1名長期受到母親溺愛的16歲向姓少年，疑因車禍賠償需錢孔急，跟母親索討6萬元不成後，竟夥同曾獲全國跆拳道獎牌的17歲李姓少年擊昏母親後，再持料理刀割斷媽媽頸動脈慘死棄屍的人倫悲劇。

這起驚悚的弒母案發生於新北市新莊區，向姓少年幼時雙親離異，與母親及繼父王男共住新莊青山路某大樓。擔任保險業務員的向母，在補償心理下，十分溺愛兒子，時常帶著他出國遊玩、賞雪，購買知名手機，也從不缺席兒子生日，並在社群網站寫下「又大一歲了，要更懂事了」，看出對愛子的期許。

向姓少年的母親對兒子相當疼愛，兩人經常在臉書上PO出國遊玩照片。(中時資料庫)

由於過度溺愛，卻養成向姓少年偏差行為，在她「梅開二度」的第10天，成了愛子的刀下亡魂；對照向少在母親再婚時寫下的祝福「老媽新婚快樂，祝妳找到自己的幸福」，顯得格外諷刺。

向男自私立高職中輟後，到處游手好閒，向少因加入下新莊地下幫派，疑染上吸毒惡習，加上幫忙支應「兄弟」開銷，時常以各種理由向母親要錢，要不到則偷，母子關係急速惡化，日前向少疑因車禍須賠 6萬元，多次與母親要錢，向母不堪其擾，曾痛罵兒子：「你好手好 腳為何不自己工作賺錢？」未料，向少竟因數度索錢不成而埋下殺機 。

向母送向少至捷運丹鳳站後，搭乘電梯回到家中後，遭逆子毆昏、殺害。(中時資料庫)

2016年5月23日上午8時許，向母送兒子搭捷運，但向少隨即夥同曾獲國家級 跆拳道比賽前3名的李姓少年搭乘計程車返家，並預謀毆打母親勒索錢財。

向對李表示，「我按門鈴後我媽開門，我摀住她嘴，你就動手。」 向母聽到電鈴聲開門後，李姓少年就依照計畫痛毆向母，拳拳都往臉 部招呼過去，當下就打斷向母鼻梁，並將她打得嘴唇外翻、面目全非，當下昏死過去。

向姓少年的母親遭到友人李姓少年打昏後，還將她抱到隔鄰大樓內殺害。(中時資料庫)

向少擔心繼父返家後發現母親遭到毒手，要求李男把媽媽藏到同社 區D棟的新家，李姓少年就抱著向母搭電梯至地下3樓停車場，再拖行 近20公尺，將她搬至D棟電梯，再把向母帶到6樓新家。

向少則在家中竊走媽媽的手機、首飾與現金，並在離開前抄走一把 料理刀，再到新家與李少會合。

向姓少年進了浴室，發現母親被揍得鼻青臉腫，心想若不殺掉母親 ，會有更多問題，乾脆一不作二不休，拿出料理刀割斷媽媽的頸動脈 ，再與李男開車逃逸。當天晚8時許，繼父王男回家後，發現妻子的 財物與新家鑰匙都不翼而飛，立刻至D棟6樓查看，赫然在浴室發現向 女因失血過多而慘死，立即報警處理。

警方據報後根據監視器鎖定向、李2人行蹤，在輔大校門逮獲準備開車至金山泡湯的向姓少年，隨後循線在泰山帶回李姓少年。向姓少年供稱，他最近缺錢花用，周日就與李男共謀搶奪母親錢財 ，後來看見媽媽被打得鼻青臉腫，擔心事後麻煩就一刀殺了母親。

李少則供稱，向少當時要求他把向母拖到浴室後，隨即單獨進入浴室，他完全不知道向少竟要拿料理刀割斷母親喉嚨，做出狠心弒母的傷天害理行文。

(中時電子報)