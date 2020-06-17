勞動部部長許銘春今天赴宜蘭薛長興工業瞭解其環境改善計畫實施情況。（林良齊攝）

國內隱形冠軍之一、世界潛水布市佔率達65％的薛長興工業，在今年4月時受到疫情嚴重衝擊、訂單遭大砍，因此實施無薪假（減班休息），所幸5月時在經濟部工業局的邀請加入「防護衣國家隊」，利用因為訂單減少閒置的勞工，也解決了沒有訂單的煩惱。

勞動部部長許銘春今天赴宜蘭薛長興工業瞭解其環境改善計畫實施情況。

薛長興工業董事長薛敏誠表示，原本2月的訂單還十分搶手，未料3月起主力銷售的美國、歐洲、澳洲等陸續傳出疫情，4月訂單大量減少，公司在4月起曾經一度實施減班休息，當時也鼓勵員工參與勞動部相關計畫，但也因為疫情越來越嚴重，國內防護衣短缺，經濟部也找了幾間紡織相關企業製作防護衣，「也包括我們」。

薛敏誠說，為了達成經濟部的要求，他們從海外廠房空運機台回來台灣、訓練100餘名員工製作防護衣，至今日產量約1500件，全數遭經濟部徵收至8月底。

薛敏誠提及，原本預計今年會有東京奧運等加持，訂單應該會滿手，沒想到卻遇到疫情，營收一度減少逾4成，但隨著疫情趨緩，國外也漸漸恢復訂單，但預期可能今年第4季訂單也可能僅有原本的8成，甚至明年訂單也只會恢復至9成。

許銘春表示，勞動部近年以專案計畫方式，積極宣導輔導及補助3K產業業者改善工作環境，至今參與計畫事業單位達3500家，其中更深入輔導214家、補助162家，補助改善金額達1億5千萬元，促進廠商總投資金額達約24.9億元，並吸引本國勞工1787人投入就業。

(中時 )