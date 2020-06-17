高雄地政局17日舉行建地標售，總共有88個標封，搶標12筆土地，開標結果，脫標率達91.67％，包括中鋼集團、以及在地的華友聯等知名建商，其中，台灣金聯資產管理公司南下搶地，打敗其它12家競爭對手，以總價4.20億元，每坪31.57萬元，溢價36.41％，取得高雄大學生活圈面積1330.51坪的「住三」建地，也是此次土地標售的最高價標案。

高雄地政局代理局長陳冠福17日下午舉行記者會，宣佈今年第2季開發區土地標售，計有88 標封，參與投標，封數創新高，最後總共標出11 標11 筆土地，合計標售金額15.41億元，脫標率92 ％。

位於高雄大學生活圈的第10標號到12標號等3筆土地，是17日競爭最激烈的標案，分別有13封、11封、以及13封標單，面積最大、約1330.51坪的第10案「住三」土地，由台灣金聯資產管理公司以總價4.20億元，每坪31.57萬元標得，比底價每坪23.14萬元，溢價36.41％。

據指出，第10標的第2名出價者是名軒開發公司，標單總價約4.12億元，與得標的台灣金聯的價差只有714萬元，等於每坪只差5,366元，第三名則是芳崗建設的4.07億元，價差也只有1,286萬元。

第11標約1,312.90坪的「住三」建地，由在地的太普高建設，以總價4.01億元得標，打敗另外10家對手，換算每坪得標價約30.59萬元，溢價率約36.06％，據了解，參與該地競標的知名企業，包括中鋼集團的中欣開發、上市櫃建商華友聯、名軒開發等。

高雄大學生活圈的第12標，面積約397.21坪「商三」建地，由福懋建設集團企業福熙實業以每坪45.06萬元，不只溢價48.17％，也創下該區的區域高價。

此次溢價率最高的，首推第9標的小港「住二」建地，該地約674.95坪，底價約每坪10.90萬元，最後由金富陞建設以每坪17.51萬元，總價約1.18億元得標，溢價率達60.53％。

高雄地政局土地處分科長郭陽春表示，此次開發區土地標售，創下市縣合併後投標封數新高，以高雄大學區段徵收區買氣最佳，除第77期重劃區1筆土地，因土地個別條件未符合需求等因素，無人參與投標外，其餘土地皆順利標脫，顯見大高雄開發區土地，公共設施完善、生活機能健全，又有重大建設加持，利多不斷，不動產巿場雖面臨全球肺炎疫情的挑戰，投資人對於高雄房地產未來仍然信心十足。

(工商 )