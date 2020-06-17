中央流行疫情指揮中心17日宣布放寬11個國家或地區短期商務人士來台檢疫條件，當地學生也允許返台就讀，本月22日起生效。航空業高階指出，航空客載當中，粗估約有兩成是商務客，但因為大陸與歐美都還未列入開放，首階段可來台就讀的學生也僅2,238名，客源相當有限，但能開放都是好事，接下來希望轉機客與大陸六航點開放純載貨能儘早做出開放。

外籍航空公司認為，商務客根據低感染與中低感染風險區，入境要有5到7天的居家檢疫，門檻還是很高，估計除非萬不得以，工作繁忙的商務客還是不會來台。指揮中心有表示開放辦法會每兩周檢討一次，就看後續能不能經核酸檢測通過就免居家檢疫。

其他有關空運部分，對於北京疫情升高，指揮中心表示目前沒有考慮要實施溶斷機制或其他限制，開放轉機客與大陸六航點開放客機純載貨飛行，目前案子都還在交通部

首波被列為低感染風險國家/地區包括：紐西蘭、澳洲、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、越南、香港、泰國、蒙古、不丹。

中低感染風險國家/地區包括：韓國、日本、馬來西亞、新加坡。

(工商 )