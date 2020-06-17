在4月時有日本媒體報導，中國大陸沿岸11個省市內的蝦養殖場發現，「十足目虹彩病毒」（DIV1）這種病毒是種傳染性極高的病毒，推測是藉由水當做傳染媒介，大多在甲殼類動物之間傳染，但爆發原因目前仍不清楚，也沒有特效藥能夠針對，而現在卻發現這種病毒已經入侵台灣。

根據《Newtalk新聞》報導，在新北、新竹、雲林、南投、高雄和屏東等地的螯蝦養殖場都發現有此種病毒，農委會副主委黃金城表示，台灣在4月中國大陸傳出疫情時就已經發出公告，並對進口的美國螯蝦、泰國蝦及白蝦等進行檢疫，但還是無法判斷十足目虹彩病毒是怎麼進來的。

平日宜加強監測水質做好水質管理工作。（圖／高雄市動保處提供）

目前農委會掌握到新竹縣竹北市一處螯蝦養殖場已經確定感染十足目虹彩病毒，還有新北市某處白蝦養殖廠也出現不明原因死亡的情形，研判有可能也是因為十足目虹彩病毒。

黃金城則說，目前已經對國內90多處養蝦場進行檢測，可能還會有1至2處感染，不過該病毒有高死亡率特性，所以只要沒有傳出大規模死亡事件，應該不會在台灣擴散，而此種病毒並不會傳人，只要避免生食是不會有太大問題。

(中時電子報)