雷達噪音照相設備具有噪音器及自動照相機，距離30公尺處，4秒即可偵測到超過85分貝噪音的車輛。（羅亦晽攝）

雷達噪音照相設備會啟動自動拍照，由後端作業系統辨識車牌號碼。（羅亦晽攝）

改裝排氣管爆出噪音呼嘯而過，引發民眾厭惡！花蓮縣環保局引進雷達噪音照相設備，配置在環保稽查車，大幅提升攔查取締的效率，遏阻車輛噪音擾民問題。由於尚未取得環保署認證，現階段只在重要路段偵測違規車輛，並通知車主接受檢測，改善噪音情形。

環保局空氣噪音防制科長王志惠受訪時說，雷達噪音照相設備具有噪音器及自動照相機，由32個感測器測量噪音分貝大小。距離30公尺處，4秒即可偵測到超過85分貝噪音的車輛，啟動自動拍照，再由後端作業系統辨識車牌號碼，通知車主到檢。目前環保署未訂定相關認證規範，目前未能向車主直接開罰，訂定之後，會將這台稽查車送去認證，作為全國第一台使用科技執法的車。

車輛更動排氣管或故意改裝呼嘯而過，引起民眾反感，環保局希望藉由雷達噪音照相設備、科技執法，遏阻這類改裝車族。近期這台噪音稽查車將在花蓮市中華、中正路及台九、台十一線進行稽查。

王志惠指出，汽機車製造噪音，違反噪音管制法，依法裁處1800至3600元；複驗過後，車主再度改裝情形，王志惠也說，除繼續執法外，將透過攔檢，掌握車主是否有再重新改裝，並成立專案列管，不定期通知車主到檢。

(中時 )