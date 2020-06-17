日本5月出口疲弱，汽車股首當其衝，以及朝鮮半島緊張局勢升高，受此影響，周三日股收黑，終場日經225指數收跌0.56%，為22,455.76點。東證一部指數收跌0.40%，為1587.09點。

由於對美國的汽車外銷大減，日本5月出口額創下10年來新低，抵銷了隔夜美股三大指數連漲第3天的樂觀氣氛。在北韓炸毀兩韓聯絡辦公室、拒絕南韓提出派遣特使的建議，並揚言將派兵到邊境之後，南北韓之間的緊張局勢急速升溫，亦令投資人感到不安。

出口導向的汽車股表現不如大盤，馬自達汽車下挫4.34%，鈴木汽車跌3.13%，三菱汽車跌3.07%。在新冠肺炎恐爆發第二波疫情的擔憂籠罩下，高度周期型的航空股下挫2.22%，紡織股跌1.68%。

軟銀集團逆勢大漲逾5%，因《華爾街日報》報導，軟銀擬將一大部分的T-Mobile股份賣給具控制權的大股東德國電信。

(時報資訊)