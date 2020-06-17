日本伴手禮業者紅馬-KY（2928）今日召開股東常會，通過2019年財報及盈餘分配案，決議配發每股現金股利1元。展望今年，面對新冠肺炎疫情衝擊，公司將因應市場環境調整策略，審慎檢視、最大限度活用集團資源，以穩健策略拓展事業規模。

紅馬此次股東常會亦完成董事全面改選，新任4席董事為為現任董事長暨總經理周泰鳳、財務長小野澤隆、副總經理暨秘書長周直子、日本紅馬總經理宮本隆溫，3席獨董為林華明、張志良、有馬義憲。會後董事會推選周泰鳳續任董事長暨總經理。

紅馬2019年合併營收登60.57億元次高，年增1.06％，毛利率41.9％、營益率3.34％，毛利率創歷史第3高、本業營運由虧轉盈。歸屬母公司稅後淨利1.79億元、每股盈餘3.79元，亦較前年虧損7.28億元、每股虧損15.39元大幅轉盈，雙創歷史次高。

紅馬歷經2018年結束虧損業務的整頓陣痛期後，組織改造強化體質、加強營業費用控管效益於去年逐步顯現，受惠故鄉納稅B2B平台「Furusato 360」的跨平台推廣效益顯現，使去年營運狀況顯著好轉。

展望今年，紅馬董事長周泰鳳表示，將延續實施構造改革方針，穩健擴大各事業部門規模、積極培育新事業等計畫。針對帶動近年營運成長的故鄉納稅業務，將繼續致力於促使大型入口網站加入「Furusato 360」平台，以增加更多獲利機會。

至於旅行伴手禮宅配業務，由於新冠肺炎疫情致使全球各國紛紛鎖國管制防疫，紅馬預期獲利機會將明顯減少。周泰鳳表示，公司將最大程度活用現有資源，對事業組合進行大幅度調整，齊心協力面對挑戰。

除了強化現有事業外，紅馬為提高中長期企業價值，亦規畫展開新業務。周泰鳳表示，將活用故鄉納稅資源，將業務擴展至產地直送D2C事業「OWL」。同時，因應防災重要性提升，將規畫投入銷售大容量蓄電池的防災對策事業等。

(時報資訊)