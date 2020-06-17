振興醫院今日與華碩(2357)電腦AI研發中心AICS共同簽署「策略夥伴合作意向書」，將推動「振興醫療智能平台」。振興醫院與華碩AICS合作，清整病人從過去以來所有病歷的結構化與非結構化資料，用AI綜合整理為「醫療數位分身」(Digital Twins)，使醫師更容易從「數位分身」的視覺中心界面，對病人的病史一目瞭然。「數位分身」能將病人過去的病史，描繪標示在一個虛擬病人的圖像上，醫師只要移動滑鼠游標到圖像上不同顏色的提醒標示，就能看到過去病人在哪個時間、何種部位受過傷、動過刀，使用過何種藥物；以及其他藥物、食物過敏的歷史，與慢性病的的逐年治療過程。

由挖掘大數據重現整體病歷的「數位分身」，除了能幫助各分科醫師快速了解病人的病史，也能協助醫師提早發現與檢查數據中的微小變化，一葉知秋，提前找到未來可能發展為慢性病的病灶，達到早期發現與健康管理。振興醫院院長魏崢醫師指出，「醫院病歷所記載的大數據，在絕對保護隱私的原則下，必需善加運用，來協助醫療院所早期預知病人未來可能病程的進展。現在看起來一切健康的人，說不定在短期的未來，會出現之前從未發現過的疾病。利用AI來統整病歷文字描述、血液檢驗數據，超音波Ｘ光、電腦斷層、MRI等影像檢查，病理切片報告等，挖掘大數據，重建數位分身，能預測並提示醫師與病人的各種風險指數，提醒病人早日回診，並適度改變生活習慣。提早預防，提早治療，讓每個人都能享受健康快樂的人生。」

華碩AICS首先為振興醫院進行傳統非結構化資料的清理與整合，建立電子病歷(EMR)索引，讓醫療團隊搜尋歷史資料就像使用 Google Search一樣容易。其次導入華碩AICS團隊開發的「ICD-10 編碼AI推薦引擎」—包含智能編碼推薦、門診診斷搜索輔助、病歷拼字檢查功能等，從「所搜即所得」，進一步實現「所想即所得」。

智能編碼推薦已經導入振興的資訊系統(Health Information System, HIS)，能一鍵匯入既有病歷，由AI讀取整份病歷後，判讀過去病歷大數據，推薦相關的候選編碼，幫助醫生輕鬆完成編碼動作，回傳HIS系統。門診診斷搜索輔助，除了讓醫師輸入病名搜尋對應編碼，還可以進一步分析醫師慣用的病歷縮寫，鍵入幾個縮寫字母，即可自動建議診斷代碼，比如縮寫COPD，就可將慢性阻塞性肺病的編碼直接加入，實現所想即所得。而病歷拼字檢查功能，能幫助醫師輕鬆完成整份病歷的錯字校正。

(時報資訊)